Путин щадит элиту и возлагает тяготы войны на бедные регионы

Об этом заявила разведка Британии.

Россия продолжает воевать против Украины в основном за счет представителей этнических меньшинств из бедных регионов. Элита в боях практически не участвует, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку разведки Британии.

В британской разведке обратили внимание, что Россия продолжает нести очень высокие потери с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, как в 2024 году, так и в 2025-м потери РФ были на уровне более 400 000 убитых и раненых. Но примечательно, что этнические россияне, которые проживают в городах, по-прежнему составляют непропорционально небольшую долю военнослужащих и, как следствие, потерь по сравнению с остальным населением.

В частности, как пишет британская разведка, независимое российское СМИ «Проект» недавно сообщило, что менее 1 % российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в незаконном вторжении.

В разведке Британии объяснили, что набор новобранцев в бедных регионах, часто заселенных преимущественно этническими меньшинствами, позволяет властям РФ более эффективно использовать финансовые стимулы, одновременно ограничивая воздействие на те городские слои российского населения, которые имеют большее политическое влияние.

- Путин и высшее руководство России почти наверняка готовы терпеть постоянно высокий уровень потерь, пока это не сказывается негативно на поддержке войны со стороны общественности или элиты и пока эти потери можно восполнить, - добавили в разведке.

