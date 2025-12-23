Китай и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью 2 23.12.2025, 18:21

1,140

Фото: Vessel Finder

России все сложнее находить покупателей на свою нефть.

Ее объем, хранящийся в танкерах, вырос почти в 1,5 раза с августа, когда Дональд Трамп удвоил пошлины для Индии за скупку сырья, экспорт которого помогает Владимиру Путину наполнять казну и продолжать войну.

Количество вывозимой нефти сохраняется на высоком уровне: за четыре недели по 21 декабря оно достигло максимума с мая 2023 года, увеличившись по сравнению с периодом по 14 декабря на 200 000 баррелей до 3,87 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные об отслеживании судов. Рост вывоза сырой нефти частично объясняется падением объемов переработки: из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре они остаются ниже сезонного уровня.

Но далеко не вся вывозимая нефть выгружается в портах покупателей. Многие танкеры месяцами ждут, пока кто-то решит купить находящиеся у них баррели, отмечает Bloomberg, а для этого нужно предложить большую скидку. Не менее 20 танкеров с российской нефтью скопилось сейчас у китайских и индийских портов, не получив разрешения на разгрузку.

В результате объем нефти, находящейся на танкерах в море, увеличился с конца августа на 48% до 185 млн баррелей.

Что касается цен на российскую нефть, то они упали 12-ю неделю подряд. Urals продается почти вдвое дешевле сорта Brent – по $33-34 за баррель, тогда как Brent торгуется по $61-62. По сравнению с последним пиком в середине июля Urals подешевела на 40%, или на $25 за баррель. Дальневосточный сорт ESPO за тот же период упал в цене на 30%.

