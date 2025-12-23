The Conversation: У человека может быть до 33 органов чувств 5 23.12.2025, 18:35

Об этом говорят современные исследования.

Ученые из Центра изучения чувств при Университете Лондона утверждают, что у человека может быть от 22 до 33 различных «чувств», включая проприоцепцию, баланс и интероцепцию, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Проприоцепция позволяет нам определять положение конечностей без визуальной проверки, а баланс опирается на работу внутреннего уха и зрения. Интероцепция помогает ощущать внутренние изменения организма, такие как учащенное сердцебиение или чувство голода. Существуют также ощущение тела и чувство движения, которые могут нарушаться у пациентов после инсульта.

Традиционные ощущения на самом деле являются комбинацией нескольких типов восприятия. Например, вкус включает тактильные ощущения, обоняние и глотательные рецепторы, а осязание охватывает боль, температуру и текстуру. При восприятии пищи задействуются одновременно язык, нос и кожа: аромат клубники или шоколада формируется через взаимодействие этих органов.

Ученые отмечают, что восприятие одного чувства влияет на другие. Запахи в шампуне могут усиливать ощущение гладкости волос, а шум самолета изменяет восприятие вкуса пищи, делая томатный сок более насыщенным. Иллюзия «размера и веса» позволяет почувствовать, что маленький предмет тяжелее большого, хотя их вес одинаков.

Специалисты призывают внимательнее относиться к своим ощущениям. Даже повседневные действия, вроде прогулки или еды, задействуют множество чувств одновременно, формируя наше уникальное восприятие мира.

