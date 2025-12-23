закрыть
23 декабря 2025, вторник, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Conversation: У человека может быть до 33 органов чувств

5
  • 23.12.2025, 18:35
The Conversation: У человека может быть до 33 органов чувств

Об этом говорят современные исследования.

Ученые из Центра изучения чувств при Университете Лондона утверждают, что у человека может быть от 22 до 33 различных «чувств», включая проприоцепцию, баланс и интероцепцию, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Проприоцепция позволяет нам определять положение конечностей без визуальной проверки, а баланс опирается на работу внутреннего уха и зрения. Интероцепция помогает ощущать внутренние изменения организма, такие как учащенное сердцебиение или чувство голода. Существуют также ощущение тела и чувство движения, которые могут нарушаться у пациентов после инсульта.

Традиционные ощущения на самом деле являются комбинацией нескольких типов восприятия. Например, вкус включает тактильные ощущения, обоняние и глотательные рецепторы, а осязание охватывает боль, температуру и текстуру. При восприятии пищи задействуются одновременно язык, нос и кожа: аромат клубники или шоколада формируется через взаимодействие этих органов.

Ученые отмечают, что восприятие одного чувства влияет на другие. Запахи в шампуне могут усиливать ощущение гладкости волос, а шум самолета изменяет восприятие вкуса пищи, делая томатный сок более насыщенным. Иллюзия «размера и веса» позволяет почувствовать, что маленький предмет тяжелее большого, хотя их вес одинаков.

Специалисты призывают внимательнее относиться к своим ощущениям. Даже повседневные действия, вроде прогулки или еды, задействуют множество чувств одновременно, формируя наше уникальное восприятие мира.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта