«Лестница шатается, сейчас упадет!» 23.12.2025, 18:42

В Барановичах переживали за эльфа, зажегшего главную елку города.

Открытие главной елки Барановичей привлекло внимание пользователей сети. Событие было обставлено не в традиционном формате включения огней, а «вмонтировано» в новогодний мюзикл.

Режиссерско-постановочная группа много раз меняла формат появления Деда Мороза и зажжения огней. В итоге решили воспользоваться помощью искусственного интеллекта.

«У нас на видео скульптура лошади, которая находится у гостиницы «Горизонт», «ожила» и привезла Деда Мороза прямо на площадь. Спасибо большое ребятам из МЧС, поддержавшим нашу идею».

Спасатели предоставили пожарную автолестницу, а также «актера». Роль остроухого хранителя огня примерил на себя один из сотрудников Барановичского ГРОЧС.

В кульминационный момент представления эльф поднялся по лестнице к верхушке ели и дотронулся фонариком до главной звезды.

Под волшебной шапкой у него была надета каска – все согласно правилам техники безопасности. И все же, пока эльф-пожарный взбирался наверх, горожане успели поволноваться. «Лестница шатается, сейчас упадет», — переживали за героя, раскачивающегося на 30-метровой высоте, дети.

Но все закончилось хорошо.

