Исследователь НЛО: Инопланетяне «откроются человечеству» на ЧМ по футболу 7 23.12.2025, 19:07

2,136

Марк Кристофер Ли призвал мировых лидеров и общественность заранее подготовиться.

Британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, такой вывод он сделал на основе анализа древних пророчеств, современных наблюдений НЛО и высказываний известных провидцев, пишет Daily Star.

Ли утверждает, что его «обширные исследования» указывают на ноябрь 2026 года как на возможный момент раскрытия существования инопланетян — период, совпадающий с финальными матчами чемпионата мира. Он предупредил, что подобное событие может привести к «глобальным апокалиптическим сдвигам» и призвал мировых лидеров и общественность заранее подготовиться.

«В ходе изучения феномена НЛО и древних предсказаний я обнаружил поразительные совпадения, указывающие на 2026 год как на год откровения», — заявил Ли.

В качестве аргумента он ссылается на интерпретации пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, которой приписывают предсказание первого контакта человечества с пришельцами во время масштабного международного события.

По словам Ли, аналогичные мотивы он находит и в четверостишьях Нострадамуса, которые энтузиасты связывают с небесными вторжениями, длительными войнами, природными катастрофами и падением политических режимов. Он считает, что эти тексты можно интерпретировать в контексте современных геополитических напряжений и роста числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях.

Ли также отметил, что в последние годы увеличилось количество официальных правительственных брифингов, посвященных НЛО и так называемым неопознанным воздушным феноменам. По его мнению, возможное появление внеземных объектов во время трансляции спортивного события с миллиардной аудиторией может вызвать глобальную панику и серьезные социальные последствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com