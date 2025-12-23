закрыть
23 декабря 2025, вторник, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Исследователь НЛО: Инопланетяне «откроются человечеству» на ЧМ по футболу

7
  • 23.12.2025, 19:07
  • 2,136
Исследователь НЛО: Инопланетяне «откроются человечеству» на ЧМ по футболу

Марк Кристофер Ли призвал мировых лидеров и общественность заранее подготовиться.

Британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, такой вывод он сделал на основе анализа древних пророчеств, современных наблюдений НЛО и высказываний известных провидцев, пишет Daily Star.

Ли утверждает, что его «обширные исследования» указывают на ноябрь 2026 года как на возможный момент раскрытия существования инопланетян — период, совпадающий с финальными матчами чемпионата мира. Он предупредил, что подобное событие может привести к «глобальным апокалиптическим сдвигам» и призвал мировых лидеров и общественность заранее подготовиться.

«В ходе изучения феномена НЛО и древних предсказаний я обнаружил поразительные совпадения, указывающие на 2026 год как на год откровения», — заявил Ли.

В качестве аргумента он ссылается на интерпретации пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, которой приписывают предсказание первого контакта человечества с пришельцами во время масштабного международного события.

По словам Ли, аналогичные мотивы он находит и в четверостишьях Нострадамуса, которые энтузиасты связывают с небесными вторжениями, длительными войнами, природными катастрофами и падением политических режимов. Он считает, что эти тексты можно интерпретировать в контексте современных геополитических напряжений и роста числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях.

Ли также отметил, что в последние годы увеличилось количество официальных правительственных брифингов, посвященных НЛО и так называемым неопознанным воздушным феноменам. По его мнению, возможное появление внеземных объектов во время трансляции спортивного события с миллиардной аудиторией может вызвать глобальную панику и серьезные социальные последствия.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта