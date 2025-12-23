Экс-посол Британии в России: Не существует сделки, при которой Путин будет доволен и уйдет 23.12.2025, 19:14

Лори Бристоу

Сэр Лори Бристоу призвал поддерживать Украину оружием.

Бывший британский посол в Москве сэр Лори Бристоу заявил, что Путин главная проблема для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, идея, что российский лидер может согласиться на прекращение войны в обмен на территориальные уступки, является «фантазией», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

«Не существует сделки, при которой Путин будет доволен и уйдет, обменяв украинские земли», — подчеркнул Бристоу. Он отметил, что Путин стремится утвердить права «великой державы» в своей «сфере влияния» в Центральной и Восточной Европе, что невозможно совместить с интересами Европы.

Экс-посол призвал западные страны признать реальность и продолжать вооружать Украину. «Мы поддерживаем поставки оружия не для того, чтобы война продолжалась, а чтобы ее остановить», — сказал он. По мнению Бристоу, это ключевой элемент безопасности Великобритании и Европы в целом.

Сэр Лори также подчеркнул уроки из опыта Афганистана: «Даже если нам не хочется, чтобы происходило то, что происходит, нужно быть реалистами и принимать решения исходя из положения дел». Он напомнил о жертвах британских солдат и подчеркнул важность осознанного подхода к международной политике.

Экс-посол отметил, что публичные заявления Путина ясно демонстрируют нежелание идти на компромисс. В то же время западные лидеры должны сохранять решимость и укреплять обороноспособность Украины, чтобы сдерживать российскую агрессию.

По мнению Бристоу, ключ к успеху в международной политике сегодня — это честная оценка ситуации и смелость действовать, исходя из реальных угроз, а не иллюзий. Это создает основу для будущей стабильности и безопасности в Европе, даже в условиях текущего противостояния.

