Сегодня в Варшаве пройдет богослужение за Никиту Мелкозерова

Сегодня в Варшаве пройдет богослужение за Никиту Мелкозерова1
- 23.12.2025, 19:16
Поминальная служба состоится в 18:00 по польскому времени.
За скончавшегося популярного блогера Никиту Мелкозерова, который неожиданно умер в возрасте 37 лет в ночь с 20 на 21 декабря, проведут поминальную службу в Варшаве.
Богослужение состоится 23 декабря в 18:00 по варшавскому времени (20:00 по Минску) в нижнем костеле святого Александра на площади Трех Крестов.
Ранее сообщалось, что аналогичная панихида состоится в Вильнюсе по адресу Bokšto, 4 в 19:00 по литовскому времени (по Минску 20:00, по Варшаве 18:00). Также будет трансляция этой панихиды на ютуб-канале белорусского православного прихода в Вильнюсе.