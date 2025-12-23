закрыть
23 декабря 2025, вторник, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня в Варшаве пройдет богослужение за Никиту Мелкозерова

1
  • 23.12.2025, 19:16
Сегодня в Варшаве пройдет богослужение за Никиту Мелкозерова
Никита Мелкозеров

Поминальная служба состоится в 18:00 по польскому времени.

За скончавшегося популярного блогера Никиту Мелкозерова, который неожиданно умер в возрасте 37 лет в ночь с 20 на 21 декабря, проведут поминальную службу в Варшаве.

Богослужение состоится 23 декабря в 18:00 по варшавскому времени (20:00 по Минску) в нижнем костеле святого Александра на площади Трех Крестов.

Ранее сообщалось, что аналогичная панихида состоится в Вильнюсе по адресу Bokšto, 4 в 19:00 по литовскому времени (по Минску 20:00, по Варшаве 18:00). Также будет трансляция этой панихиды на ютуб-канале белорусского православного прихода в Вильнюсе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта