Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo

Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo1
- 23.12.2025, 19:19
Дальность действия данных РСЗО может достигать 300 километров.
Южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo появятся недалеко от Санкт-Петербурга, их закупит Минобороны Эстонии. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«Стратегическое расположение Эстонии делает размещение реактивной артиллерии в стране особенно важным и потенциально весьма чувствительным для России», — говорится в сообщении.