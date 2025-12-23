Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo 1 23.12.2025, 19:19

Дальность действия данных РСЗО может достигать 300 километров.

Южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo появятся недалеко от Санкт-Петербурга, их закупит Минобороны Эстонии. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«Стратегическое расположение Эстонии делает размещение реактивной артиллерии в стране особенно важным и потенциально весьма чувствительным для России», — говорится в сообщении.

