23 декабря 2025, вторник
Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo

  • 23.12.2025, 19:19
Дальность действия данных РСЗО может достигать 300 километров.

Южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo появятся недалеко от Санкт-Петербурга, их закупит Минобороны Эстонии. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«Стратегическое расположение Эстонии делает размещение реактивной артиллерии в стране особенно важным и потенциально весьма чувствительным для России», — говорится в сообщении.

