Daily Mail: Дуров готов оплачивать ЭКО женщинам, которые захотят родить от него

2
  • 23.12.2025, 19:49
Daily Mail: Дуров готов оплачивать ЭКО женщинам, которые захотят родить от него
Павел Дуров

В будущем все дети основателя Telegram смогут претендовать на его состояние.

Основатель и глава Telegram Павел Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин младше 38 лет, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публичные заявления миллиардера.

По словам Дурова, впервые сдал свою сперму в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами репродуктивной системы. Позднее, по рекомендации врачей, он стал донором «из-за дефицита качественного генетического материала». Как утверждает Дуров, благодаря этим пожертвованиям более 100 семей в 12 странах смогли завести детей. Кроме того, у него есть шестеро детей от трех партнерш.

Дуров подчеркивает, что рассматривает донорство как «гражданскую ответственность» и способ снизить стигматизацию подобных практик. Он также связывает глобальное снижение качества мужской репродуктивной функции с экологическими проблемами.

Предприниматель отметил, что не делает различий между детьми, рожденными в результате донорства и в отношениях, и в будущем все они смогут претендовать на его состояние при подтверждении родства. Состояние Дурова оценивается примерно в $17 млрд.

