23 декабря 2025, вторник, 20:40
В Украине агента КГБ Беларуси приговорили к 15 годам

  • 23.12.2025, 20:00
  • 1,624
В Украине агента КГБ Беларуси приговорили к 15 годам

Он шпионил за украинскими пограничниками.

На Волыни суд приговорил агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими пограничниками, к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В суде доказано, что 25-летний мужчина в 2024 году согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой и по заказу белорусского КГБ осуществлял фото- и видеофиксацию оборонительных сооружений вблизи государственной границы Украины.

Он посылал полученные материалы куратору, за что получал денежное вознаграждение переводами на банковскую карточку.

Кроме фото- и видеофиксации оборонительных объектов в приграничной зоне Волынской области, он выполнял и дополнительные задачи, действуя негласно и конфиденциально. Такая деятельность продолжалась до мая 2025 года.

В результате мужчину признали виновным в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по данному инциденту проводила СБУ в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В суде было доказано, что действия мужчины создавали угрозу обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны.

Приговор вынесен по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он вступит в законную силу после завершения сроков на апелляционное обжалование.

Отметим, что на время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей.

