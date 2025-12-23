закрыть
«Какая может быть «крыша»? У нас же не 90-е»

2
  • 23.12.2025, 20:07
  • 1,448
«Какая может быть «крыша»? У нас же не 90-е»

Учительница из Любанского района обвинила директора школы в коррупции и давлении.

В TikTok появилось видеообращение учительницы Ольги Сафаровой, которая работает в Кузьмичской средней школе Любанского района. Педагог рассказала о предполагаемых финансовых махинациях со стороны директора учебного заведения Людмилы Лучинович, а также о бездействии силовиков и давлении на учителей, пытавшихся добиться справедливости, пишет «Зеркало».

В своем обращении из нескольких роликов Ольга Сафарова утверждает, что в школе на протяжении многих лет существовала схема хищения бюджетных денег через оформление в штат фиктивных работников. По ее словам, педагоги обращались в различные инстанции, но должной реакции не последовало.

— В начале июля 2025 года мы отправили письма в Генеральную прокуратуру и ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями; в Любани существует группа БЭП при местном РОВД. — Прим. ред.) с просьбой организовать прокурорскую проверку по факту хищения денежных средств путем оформления «мертвых душ» и незаконного присвоения финансов директором Кузьмичской средней школы, — утверждает Ольга. — Письма сразу же спустили на ОБЭП Любанского РОВД. Никакой проверки не последовало. Сотрудники позвонили по телефону один раз мне и еще двум педагогам. После этого прислали ответ: в возбуждении уголовного дела отказать.

Коллектив обжаловал это решение на областном уровне. Его в итоге отменили и назначили новую проверку — но привлекли к нему тех же сотрудников группы БЭП в Любани.

При этом, по словам учительницы, проверка на районном уровне выявила факты, о которых коллектив школы даже не подозревал. В частности, выяснилось, что мать директора числилась в штате учреждения на протяжении 14 лет.

— Существуют «мертвые души», о которых мы даже не знали. Сам сотрудник ОБЭП прочитал [эту информацию] по базе работников Кузьмичской средней школы. <...>. Мать директора школы с 2010 по 2024 год была работником школы, подменным сторожем месяц в году. 14 лет! И за 14 лет ее ни разу там никто не видел, — рассказала учительница. — Оказывается, так можно, как заявили сами сотрудники ОБЭП.

Она отметила, что, несмотря на выявленные факты, силовики не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Учителя не остановились и попытались привлечь внимание к проблеме вышестоящего руководства в сфере образования. Однако, по словам Ольги, и там они столкнулись с глухой стеной.

— Параллельно с проверкой органами мы также обращались в Министерство образования, неоднократно были на приеме у начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Николая Башко. Есть коллективная жалоба, с которой мы обращались. В ней подписи педагогов, родителей. <...>. В ноябре 2025 года Башко приезжал в Кузьмичи в школу на разбирательство, — утверждает Ольга.

Но вместо объективного расследования, как говорит Сафарова, педагоги получили в ответ давление и угрозы увольнения:

— В мою сторону последовали публичные угрозы: если я не пойму, что я не права, меня не будет в образовании, а если пойму, то буду. Мы еще думаем, куда с ними обратиться, есть запись.

Ольга также рассказала о нарушениях в организации учебного процесса. По ее словам, директор, являясь учителем математики, фиктивно вела уроки.

— В прошлые годы она брала себе часы математики в некоторых классах. Уроки и контрольные не проводила, приходила раз в четверть, — утверждает Сафарова. — Об этом говорили дети, родители, знали педагоги. И мы писали об этом в Министерство образования в коллективной жалобе, в нескольких жалобах в прокуратуру. Но по этому вопросу никто не разбирался. Нет ни одного слова в ответах по этому вопросу.

Педагог отметила, что все жалобы, направляемые в вышестоящие инстанции, неизменно возвращались для рассмотрения на местный уровень, где, по ее мнению, скрывают нарушения.

— Происходит укрывательство со стороны Любанского отдела образования, других органов райисполкома, — считает Сафарова. — Но у нас есть свидетели — их десятки. Очередная наша коллективная жалоба отправилась в прокуратуру Миноблисполкома с подписями. Ее снова же спустили на прокуратуру Любанского района. Хотя мы очень просили разобраться без участия района.

Ситуация в школе, по ее словам, напоминает «лихие 90-е», где директор чувствует свою полную безнаказанность.

— Директор не единожды хвасталась своей «крышей». Какой «крышей», ребята? У нас не 90-е, — эмоционально подчеркивала в видео учительница.

Несмотря на давление и отсутствие реакции со стороны властей, Ольга Сафарова намерена добиваться справедливости и верит, что правда восторжествует.

— И опять мы ждем очередную отписку. Мы не ждем чуда. Лучинович, вы просто не оставили нам выбора. Честно, мне как педагогу мерзко в этом участвовать. <...>. «Крыша», который вы так сильно хвастаетесь, она же где-то заканчивается. <...>. Мы обязательно дойдем до справедливости, сколько бы это ни длилось, потому что это уже вопрос чести, — заключает Ольга Сафарова.

