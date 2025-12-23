закрыть
23 декабря 2025, вторник, 20:41
Россияне назвали важнейшим событием года рост цен, тарифов ЖКХ и НДС

  • 23.12.2025, 20:20
Россияне назвали важнейшим событием года рост цен, тарифов ЖКХ и НДС

Опрос.

Проблемой номер один для россиян остается инфляция. В традиционном предновогоднем опросе «Левада-центра» о главных событиях уходящего годя максимальное количество ответов (34%) на вопрос о важнейшем событии года набрал ответ «рост цен, тарифов ЖКХ, НДС, утильсбора», передает The Moscow Times.

По популярности он обошел встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске (29%), атаки беспилотников на города и предприятия (28%), а также отключения мобильного интернета и блокировку мессенджеров (25%).

Встреча Путина с Трампом имела не только символическое значение — прорыв изоляции со стороны западных стран, но и сулила надежду на окончание войны. Однако для россиян важнее оказались коммунальные тарифы (они выросли на 11,9%), отмена льгот по утильсбору и инфляция в целом.

Она в сочетании с другими экономическими проблемами почти всегда входит в пятерку главных событий года. В 2020 г. все затмила пандемия (39%), а «рост цен, безработица, падение зарплат, экономический кризис» был на третьем месте (8%). В 2021 г. инфляция не вошла в топ-5, в 2022 г. с 26% вернулась на пятую строчку (войну, мобилизацию, аннексию четырех областей Украины и коронавирус люди сочли важнее), а в следующем году вместе с обвалом рубля стала событием года (38%). Правда, в прошлом году рост цен не вошел в топ-5.

В похожем опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на первом месте война (11%), на втором инициированные Трампом мирные переговоры а «рост цен и тарифов» вместе с множеством других вариантов (среди них повышение налогов, сборов) набрал 1%. Этот опрос открытый: людям не предлагаются варианты ответов, и 60% ничего не ответили.

Россияне всегда ставили на первое место материальное благополучие. «Главный признак „Великой Державы“ — благосостояние народа, жить по таким же стандартам, как в „нормальных странах“ (то есть как „на Западе“). И это желание лишь усиливается за 20 лет», — писал бывший директор «Левада-Центра» Лев Гудков про опросы о том, что такое «Великая Держава». Но люди почти не чувствуют роста благополучия.

Ноябрьский опрос ФОМ показал, что россияне все хуже оценивают свое материальное положение и все мрачнее смотрят на его перспективы. Доля тех, кто жалуется на ухудшение материального положения, достигла 25% — максимума с 2022 г., об улучшении сообщили лишь 8%. В сентябре подавляющее большинство на просьбу сопоставить рост своих доходов и цен ответили, что их доходы росли не быстрее, чем цены («доходы не росли, а цены росли» – 41%), «доходы росли медленнее, чем цены» – 38%).

По данным Росстата, инфляция последние месяцы снижается: с более 10% в начале года она опустилась до 6,6% в ноябре. Однако россияне оценивают ее вдвое выше, показывают регулярные опросы ФОМ по заказу Центробанка. В начале декабря респонденты оценили рост цен за последний год в 14,5% и ожидали на следующие 12 месяцев инфляцию 13,7%. Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем меньше люди верят в ее возврат к низким уровням, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

2025 год, по мнению опрошенных «Левада-центром», оказался трудным как для страны, так и для них лично. Почти половина (48%) считают, что он был для России труднее, чем 2024 г. и лишь 10% – что легче. Оценки, каким выдался год лично для них, лучше, но отрицательные преобладают: 38% назвали его более трудным, чем прошлый, и только 13% ответили, что он был легче.

