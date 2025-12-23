«Беларуськалий» банкротит дочку, которую не нашлись желающие купить 23.12.2025, 20:21

Речь идет о компании «Европейское аграрное агентство».

«Беларуськалий» инициировал банкротство компании «Европейское аграрное агентство» (ЕАА), потому что не смог продать свою контрольную долю в этом бизнесе. Предприятие владеет 55 % акций ЕАА, но покупателей на них так и не нашлось, пишет издание «Белорусы и рынок».

Суд Минска, рассмотрев заявление, признал, что есть достаточные основания для начала дела о банкротстве, и ввел в отношении компании защитный период.

Цель «Беларуськалия» — добиться возврата более 220 тысяч рублей долга, а также компенсации около 2,4 миллиона рублей убытков.

ЕАА было создано как совместное предприятие «Беларуськалий-агро» и эстонской компании European Agricultural Agency, которую контролирует белорусский бизнесмен Александр Богаченко. Компания занималась продажей сельскохозяйственной техники в Беларуси и других странах постсоветского пространства. Сам Богаченко также является владельцем аграрного медиапортала AgroNews.

В 2024 году ЕАА не выполнила обязательства по своим облигациям, а позже Министерство финансов Беларуси приостановило их обращение. В конце того же года «Беларуськалий-агро» пытался продать свою долю в компании, но безуспешно.

Судебное разбирательство дела о банкротстве запланировано на середину января 2026 года. Тем временем Александр Богаченко активно развивает бизнес в Польше и недавно создал там новую компанию.

