23 декабря 2025, вторник, 21:29
Трамп пригласил на саммит G20 Узбекистан и Казахстан

2
  • 23.12.2025, 20:49
Дональд Трамп

Саммит пройдет в следующем году в Майями.

Руководители Узбекистана и Казахстана будут приглашены как гости на встречу «Большой двадцатки» в 2026 году. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Тruth Social.

Саммит пройдет 14-15 декабря следующего года в Майями. Трамп заявил о приглашении после телефонных переговоров с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах и расширения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами просто великолепны. В следующем году США будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих лидеров», – написал глава Белого дома.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио отмечал в начале декабря, что США примут G20 впервые с 2009 года, – в год 250-летия создания американского государства. Заявлены три главные темы мероприятия: снижение регулирования, расширение доступа к энергии и новые технологии.

Рубио анонсировал присутствие на саммите не только лидеров G20, но и растущих экономик, в частности Польши, которая, по его словам, «была заперта за железным занавесом, но сейчас входит в число 20 крупнейших экономик мира».

