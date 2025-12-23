В Польше запустят новую систему противодействия беспилотникам на границе с Беларусью 23.12.2025, 21:03

На смотровой башне в Подляском воеводстве уже установлены первые элементы антидроновой системы.

В Польше вблизи границы с Беларусью, на смотровой башне в Подляском воеводстве установлены первые элементы антидроновой системы. Система противодействия беспилотникам заработает в январе.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает 23 декабря RMF FM.

На смотровой башне в окрестностях Крынок на Подляшье на смотровой башне высотой 70 метров устанавливается первый кластер антидроновой системы PCL, которая будет защищать польскую границу. Это первый элемент системы PCL, которая в перспективе должна появиться еще на четырех уже построенных башнях.

На первом этапе система должна выявлять, определять местонахождение и мониторить объекты, приближающиеся с востока. В перспективе она также будет иметь возможность нейтрализовать беспилотные устройства.

Считывание данных этой системы будет возможно в Белостоке — в центре надзора электронного барьера на границе с Беларусью, а также в подразделениях пограничной службы.

Новую систему полностью разработали и изготовили польские хозяйственные субъекты.

