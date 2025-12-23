Зампреда БАЖ Горецкого отстранили от должности
На год.
Действия зампреда БАЖ Бориса Горецкого могли быть восприняты как двусмысленные и интерпретированы как харассмент, в связи с чем его отстранили от должности до августа следующего года. Такое решение приняло правление белорусской ассоциации журналистов, сообщает организация.
По результатам разбирательства и с учетом заключения внешней экспертки правление БАЖ приняло решение:
признать, что действия заместителя председателя белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого могли быть восприняты как двусмысленные и истолкованы как харассмент;
вынести Горецкому предупреждение о недопустимости подобного поведения в будущем;
принять дисциплинарные меры в виде отстранения Горецкого от выполнения представительских и управленческих функций на срок 12 месяцев. Этот срок включает отстранение Горецкого от выполнения этих функций с момента принятия решения о начале расследования в отношении него (с 14 августа 2025 года);
продолжать мониторинг профессиональных отношений/поведения Горецкого до конца этого срока (13 августа 2026 года);
принять дополнительные ограничительные меры в отношении Горецкого с целью предотвратить подобные ситуации;
обязать его осуществлять деловые контакты только в рабочее время или на рабочем месте, либо используя утвержденные каналы деловой коммуникации;
обязать Горецкого пройти обучение по вопросам недопущения харассмента и нарушений личных границ в профессиональной деятельности;
продолжить разработку комплексной гендерной политики БАЖ, а также плана ее реализации, осуществления, мониторинга и оценки;
в рамках гендерной политики принять регламент о рассмотрении и реагировании на жалобы о домогательствах;
принять к сведению разработанный эксперткой чек-лист (контрольный список), по реагированию на случаи харассмента;
привлекать для оценки полученной информации независимых экспертов. Обеспечить баланс между прозрачностью в работе по предотвращению харассмента и защитой личных данных;
организовать проведение инструктажа для всех сотрудников БАЖ по предотвращению харассмента. Проводить такой инструктаж ежегодно;
учитывая высокую общественную значимость проблемы гендерного насилия и домогательств на рабочем месте, продолжать регулярно информировать гражданское общество и средства массовой информации о реализации гендерной политики в БАЖ.