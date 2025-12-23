закрыть
Силы обороны Украины блокируют продвижение россиян в центре Покровска

  • 23.12.2025, 21:27
Украинские воины с начала суток отбили 44 штурма.

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска Донецкой области. В центральной части города украинские военные блокируют продвижение россиян.

Об этом сообщила Группировка войск Восток на своей Facebook-странице во вторник, 23 декабря.

В заметке говорится, что подразделения Сил обороны в зоне ответственности УВ Восток сдерживают натиск армии РФ и с начала суток отбили 44 штурма.

Военные отметили, что на Покровском направлении в течение дня россияне 27 раз пытались продвинуться к позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное.

УВ Восток сообщает, что два боестолкновения продолжаются до сих пор.

«Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери», — говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают контролировать северную часть Покровска, а в его центральной части блокируют продвижение армии РФ.

В Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют россиян на подступах к городу, отмечает УВ Восток.

Военные отмечают, что логистика остается осложненной. Так, для усиления возможностей снабжения Сил обороны принимают меры по расширению логистических коридоров в Мирноград.

