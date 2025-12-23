В Солигорске водитель уходил от погони ГАИ и протаранил два автомобиля 23.12.2025, 21:36

Что было дальше.

Сотрудники ГАИ задержали 39-летнего жителя Солигорского района, который угнал автомобиль и ездил на нем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель стал участником нескольких ДТП, а также пытался скрыться от инспекторов, сообщили в областной ГАИ.

Сообщение о движущемся из деревни Кулаки в направлении Солигорска Volkswagen Golf поступило в милицию 18 декабря в 13.09. По информации диспетчера, водитель предположительно находился в нетрезвом состоянии. Экипаж ГАИ отправился на место и обнаружил автомобиль на въезде в город.

Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал требования и продолжил движение. На улице Октябрьской нарушитель сначала совершил столкновение с одним автомобилем, после чего не остановился и проехал еще около 500 метров, врезавшись в другой автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора.

При задержании выяснилось, что мужчина угнал автомобиль из автосервиса, не имел водительского удостоверения (ранее был лишен) и находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,81 промилле.

Нарушитель помещен в изолятор временного содержания. В отношении него составлено 11 административных протоколов по линии ГАИ, а 22 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (Угон).

