закрыть
23 декабря 2025, вторник, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Солигорске водитель уходил от погони ГАИ и протаранил два автомобиля

  • 23.12.2025, 21:36
В Солигорске водитель уходил от погони ГАИ и протаранил два автомобиля

Что было дальше.

Сотрудники ГАИ задержали 39-летнего жителя Солигорского района, который угнал автомобиль и ездил на нем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель стал участником нескольких ДТП, а также пытался скрыться от инспекторов, сообщили в областной ГАИ.

Сообщение о движущемся из деревни Кулаки в направлении Солигорска Volkswagen Golf поступило в милицию 18 декабря в 13.09. По информации диспетчера, водитель предположительно находился в нетрезвом состоянии. Экипаж ГАИ отправился на место и обнаружил автомобиль на въезде в город.

Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал требования и продолжил движение. На улице Октябрьской нарушитель сначала совершил столкновение с одним автомобилем, после чего не остановился и проехал еще около 500 метров, врезавшись в другой автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора.

При задержании выяснилось, что мужчина угнал автомобиль из автосервиса, не имел водительского удостоверения (ранее был лишен) и находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,81 промилле.

Нарушитель помещен в изолятор временного содержания. В отношении него составлено 11 административных протоколов по линии ГАИ, а 22 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (Угон).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта