Bloomberg: Польша добивается полноправного членства в G20 1 23.12.2025, 21:47

Соседка Беларуси уже получила приглашение от президента США поучаствовать в саммите в 2026 году.

Польша стремится стать постоянным членом «Большой двадцадки» (G20), чтобы представлять в ней развивающуюся Восточную Европу. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Польши Анджея Домански.

«Цель Польши — занять место за столом в качестве полноправного члена G-20. Мы хотим быть голосом нашей части Европы», — сказал Домански.

По его словам, Польша хочет представлять в G20 динамично развивающуюся Восточную Европу, в которой «стремительного растет уровень жизни».

Издание отмечает, что страна уже получила приглашение от президента США Дональда Трампа поучаствовать в саммите в 2026 году. Пока неясно, какой будет роль Польши на нем, однако Домански считает, что у страны «есть все шансы» стать частью «двадцадки», так как ее экономика входит в число крупнейших 20 экономик мира, а ВВП на душу населения (с учетом разницы покупательной способности) выше, чем в Японии.

По словам Домански, Польша может привнести в G-20 опыт страны, которая за последнее время пережила «колоссальные преобразования».

