В Варшаве провели вскрытие тела Никиты Мелкозерова

  • 23.12.2025, 21:51
  • 1,248
В Варшаве провели вскрытие тела Никиты Мелкозерова
Никитa Мелкозеров

Результаты экспертизы будут известны только через несколько месяцев.

В Варшаве провели вскрытие тела блогера и журналиста Никиты Мелкозерова. Об этом сообщила вдова Никиты.

Результаты экспертизы будут известны только через несколько месяцев.

Родственники Никиты занимаются организацией похорон. При этом они просят не домысливать и не спекулировать на теме.

Напомним, 37-летний Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря дома в Варшаве. Никите стало плохо вечером 20 декабря. Он отлежался, почувствовал себя лучше через некоторое время. Затем встал и внезапно потерял сознание.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры польской столицы Петр Антони Скиба сообщил, что было начато расследование дела о непредумышленном убийстве. Главная версия следствия сейчас – ненасильственная смерть.

Для семьи Никиты Мелкозерова открыт сбор. Поддержать можно по ссылке.

