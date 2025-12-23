В Варшаве провели вскрытие тела Никиты Мелкозерова 23.12.2025, 21:51

1,248

Никитa Мелкозеров

Результаты экспертизы будут известны только через несколько месяцев.

В Варшаве провели вскрытие тела блогера и журналиста Никиты Мелкозерова. Об этом сообщила вдова Никиты.

Результаты экспертизы будут известны только через несколько месяцев.

Родственники Никиты занимаются организацией похорон. При этом они просят не домысливать и не спекулировать на теме.

Напомним, 37-летний Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря дома в Варшаве. Никите стало плохо вечером 20 декабря. Он отлежался, почувствовал себя лучше через некоторое время. Затем встал и внезапно потерял сознание.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры польской столицы Петр Антони Скиба сообщил, что было начато расследование дела о непредумышленном убийстве. Главная версия следствия сейчас – ненасильственная смерть.

Для семьи Никиты Мелкозерова открыт сбор. Поддержать можно по ссылке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com