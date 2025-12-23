В Варшаве провели вскрытие тела Никиты Мелкозерова
- 23.12.2025, 21:51
- 1,248
Результаты экспертизы будут известны только через несколько месяцев.
В Варшаве провели вскрытие тела блогера и журналиста Никиты Мелкозерова. Об этом сообщила вдова Никиты.
Родственники Никиты занимаются организацией похорон. При этом они просят не домысливать и не спекулировать на теме.
Напомним, 37-летний Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря дома в Варшаве. Никите стало плохо вечером 20 декабря. Он отлежался, почувствовал себя лучше через некоторое время. Затем встал и внезапно потерял сознание.
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры польской столицы Петр Антони Скиба сообщил, что было начато расследование дела о непредумышленном убийстве. Главная версия следствия сейчас – ненасильственная смерть.
Для семьи Никиты Мелкозерова открыт сбор. Поддержать можно по ссылке.