СБУ перед подрывом российской подводной лодки поразила морской самолет-разведчик

  • 23.12.2025, 22:15
  • 1,842
СБУ перед подрывом российской подводной лодки поразила морской самолет-разведчик

Новые детали удара по Новороссийску.

Служба безопасности раскрыла новые детали подготовки к подрыву субмарины РФ в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов спецоперации стало выведение из строя российского морского самолета-разведчика Ил-38Н, который мог помешать поражению подводной лодки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинская спецслужба отметила, что при подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе Ейск.

«Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установления минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет $24 млн», — говорится в сообщении.

По словам Службы безопасности, в Черном море россияне имели только один самолет этого класса, способный обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели.

СБУ говорит, что вывод Ил-38Н из строя обеспечил успешное выполнение основной части спецоперации — подрыв субмарины класса Варшавянка.

Служба безопасности сообщила, что для поражения морского самолета-разведчика был применен современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз.

Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель, отметила спецслужба.

«Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, который существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений Министерства обороны РФ», — сообщила СБУ.

