Минские «зубры» деклассировали москвичей в динамовском дерби 23.12.2025, 23:16

Хоккеисты минского «Динамо» забросили россиянам семь шайб.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую подряд домашнюю победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

На этот раз «зубры» не оставили шансов одноклубникам из Москвы.

Динамовское дерби завершилось разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Егор Бориков, Даниил Липский, Вадим Шипачев и Алекс Лимож.

Победа позволила подопечным Дмитрия Квартальнова укрепиться на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. После 36 матчей в их активе 53 очка.

Отставание минчан от лидера – ярославского «Локомотива» – теперь составляет всего один балл. При этом «Динамо» имеет еще четыре матча в запасе.

Следующий поединок «зубры» проведут 26 декабря на «Минск-Арене». В соперниках – питерский СКА.

