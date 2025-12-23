закрыть
23 декабря 2025, вторник
Минские «зубры» деклассировали москвичей в динамовском дерби

  • 23.12.2025, 23:16
Хоккеисты минского «Динамо» забросили россиянам семь шайб.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую подряд домашнюю победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

На этот раз «зубры» не оставили шансов одноклубникам из Москвы.

Динамовское дерби завершилось разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Егор Бориков, Даниил Липский, Вадим Шипачев и Алекс Лимож.

Победа позволила подопечным Дмитрия Квартальнова укрепиться на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. После 36 матчей в их активе 53 очка.

Отставание минчан от лидера – ярославского «Локомотива» – теперь составляет всего один балл. При этом «Динамо» имеет еще четыре матча в запасе.

Следующий поединок «зубры» проведут 26 декабря на «Минск-Арене». В соперниках – питерский СКА.

