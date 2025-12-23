Будет ли снег в Беларуси на Новый год? 23.12.2025, 23:30

Синоптики дали прогноз.

Белорусы могут поверить в новогоднее чудо: измененный прогноз по осадкам говорит о том, что в стране может выпасть суммарно больше 20 см снега к 1 января 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Nadvorie.

Синоптики сделали прогноз на основе данных модели GFS (Global Forecast System). «Видно, что накопление значимого снежного покрова на территории Беларуси начнется с 28 декабря», – написали они.

Специалисты отметили, что речь идет о количестве осадков в твердой фазе. То есть это не высота снежного покрова, а, если говорить по-простому, количество выпавшего снега за определенное время.

Хоть это твердые осадки, их обычно пересчитывают в воду: смотрят, сколько воды получится, если растопить весь выпавший снег. Растопили – получилось 10 мм воды, значит, количество осадков в твердой фазе – 10 мм.

И карта с прогнозом от GFS говорит о том, что к 1 января частично в центре и западнее от центра Беларуси, локально на Витебщине может выпасть больше 20 см снега при таком расчете.

Остальной части страны повезет меньше: там уже от 13 до 18 см примерно или меньше 10.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com