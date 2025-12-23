Будет ли снег в Беларуси на Новый год?
- 23.12.2025, 23:30
Синоптики дали прогноз.
Белорусы могут поверить в новогоднее чудо: измененный прогноз по осадкам говорит о том, что в стране может выпасть суммарно больше 20 см снега к 1 января 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Nadvorie.
Синоптики сделали прогноз на основе данных модели GFS (Global Forecast System). «Видно, что накопление значимого снежного покрова на территории Беларуси начнется с 28 декабря», – написали они.
Специалисты отметили, что речь идет о количестве осадков в твердой фазе. То есть это не высота снежного покрова, а, если говорить по-простому, количество выпавшего снега за определенное время.
Хоть это твердые осадки, их обычно пересчитывают в воду: смотрят, сколько воды получится, если растопить весь выпавший снег. Растопили – получилось 10 мм воды, значит, количество осадков в твердой фазе – 10 мм.
И карта с прогнозом от GFS говорит о том, что к 1 января частично в центре и западнее от центра Беларуси, локально на Витебщине может выпасть больше 20 см снега при таком расчете.
Остальной части страны повезет меньше: там уже от 13 до 18 см примерно или меньше 10.