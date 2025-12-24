Армия РФ атаковала Чернигов
- 24.12.2025, 0:59
Беспилотники попали в многоэтажку и энергообъект.
Вечером, 23 декабря, российские беспилотники атаковали Чернигов. Ударные дроны попали в объект критической инфраструктуры, а также девятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета.
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что пожар, вызванный атакой, полностью ликвидировали. По предварительным данным, среди населения жертв и раненых нет. Два человека находятся в состоянии шока и получают медицинскую помощь.
На месте удара развернули пункт несокрушимости. По данным пресс-службы Черниговского горсовета, дрон попал в технический этаж здания.
Кроме того, в результате атаки повреждены сети теплоснабжения. Ожидается, что их восстановление займет до пяти часов.
В горсовете сообщили, что зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоквартирный дом.
Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский уточнил, что в результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас людей эвакуируют из дома.
По данным АО Черниговоблэнерго, в результате атаки поврежден важный энергообъект Черниговского района, что повлекло обесточивание части города.
«Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.