В США показали первую точную копию хищника, который мог разломать динозавра пополам 24.12.2025, 1:34

Этот хищник жил в позднем меловом периоде.

В США представили первую в мире научно точную, жизненного размера копию гигантского крокодила Deinosuchus schwimmeri.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Этот хищник жил в позднем меловом периоде — примерно 83−76 миллионов лет назад. Он был настолько велик, что мог разломать динозавра пополам, а его тело достигало почти 10 метров в длину. Его челюсти были чрезвычайно мощными и, вероятно, сильнее челюстей динозавра T. rex.

Новый экспонат создали в Tellus Science Museum в Джорджии. Это не просто музейная аттракция, а дань труду палеонтолога Дэвида Швиммера, который более 40 лет искал в местных болотах окаменевшие зубы и кости.

«Кости и окаменелости рассказывают нам лишь часть истории», — пояснил Швиммер. «Полностью собранные копии в натуральную величину становятся планом для лучшего понимания того, какими на самом деле были такие животные, как Deinosuchus».

Этот крокодил занимал уникальное место в цепи питания: он мог охотиться не только на рыбу или черепах, но и на динозавров. Его зубы были толстые, «размером с банан», что позволяло раздавливать панцири гигантских черепах и плотные кости травоядных динозавров. Особенностью животного была толстая морда с двумя загадочными отверстиями на кончике, чего нет у современных аллигаторов.

Создание точной научной копии занимало два года. Команда использовала 3D-сканирование оригинальных окаменелостей, чтобы воссоздать сложную костную структуру и броню животного. Большинство костей найдено в радиусе 40 миль от Колумбуса, Джорджия.

«Эти копии важны не только как „страшный фактор“», — пояснил Швиммер. «Изучение хищных привычек динозавров помогает разгадать естественные стратегии выживания. Исследуя таких древних хищников, мы будто возвращаемся в прошлое и видим, как жизнь приспосабливалась и господствовала в меняющемся мире».

Швиммер начал увлекаться этим крокодилом еще в детстве после посещения Американского музея естественной истории. С тех пор он стал одним из ведущих мировых специалистов по позднемеловому Юго-Востоку США и открыл первых динозавров и птерозавров Джорджии.

«Это опыт, который наши посетители не получат нигде больше», — отметила Ребекка Мелсгаймер, координатор музейной коллекции. «О размерах динозавров и других животных того времени сложно рассказать словами или показать на фото. Мы можем сказать, что Deinosuchus имеет 30 футов в длину, но увидеть его собственными глазами — это совсем другое ощущение».

Экспонат не только поражает, но и служит точным анатомическим образцом для ученых, помогая исследовать стратегии выживания и охоты древних хищников.

