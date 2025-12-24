Трамп представил проект боевых кораблей с лазерным оружием для ВМС США 24.12.2025, 3:00

Дональд Трамп

Президент США заявил о намерении обновить флот.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 декабря, на территории своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде представил концепцию нового боевого корабля для Военно-морских сил США, который он назвал «Trump-class». Речь идет о символической инициативе, которая должна показать намерение обновить и переосмыслить будущее американского флота.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Объявление прозвучало на фоне проблем в судостроении США — роста стоимости программ, задержек в производстве и сокращения количества надводных кораблей в мире жесткой морской конкуренции.

Во время мероприятия показали иллюстрации будущего корабля USS Defiant. На них судно движется сквозь штормовые волны и стреляет лазером с палубы. На другом изображении корабль проходит мимо Статуи Свободы, а еще на одном — сам Трамп с поднятым кулаком, в позе, отсылающей к событиям после покушения на него в 2024 году. Таким образом организаторы подчеркивали идею силы, восстановления и национальной гордости.

Трамп заявил, что новый класс кораблей должен стать альтернативой нынешним судам, которые, по его словам, уже устарели. Он отметил, что ВМС США начнут со строительства двух таких кораблей, а впоследствии их количество может вырасти до 25.

По словам президента, каждый корабль будет иметь водоизмещение более 30 тысяч тонн — это больше, чем у современных американских эсминцев. Судна планируют оснащать искусственным интеллектом, ракетами и лазерным оружием направленного действия.

Трамп также сказал, что США не строили линкоры с 1994 года, и назвал новые корабли одними из самых мощных надводных боевых судов, уступая лишь подводным лодкам.

Ожидается, что Trump-class в перспективе заменит эсминцы типа Arleigh Burke. Хотя эти корабли еще могут служить десятки лет, они создавались по более старой концепции, ориентированной преимущественно на противоракетную оборону.

Проект Trump-class является частью более широкой инициативы под названием «Golden Fleet« («Золотой флот»), которая имеет целью восстановление американского судостроения. По оценке Центра стратегических и международных исследований, Китай обеспечивает около 53% мирового судостроения, тогда как США — примерно 0,1%.

Отвечая на вопрос, направлена ли программа против Китая, Трамп не назвал конкретного соперника и заявил, что эти корабли являются «противодействием для всех».

Кроме того, ВМС США параллельно работают над новым фрегатом FF (X), созданным на базе катера класса Legend. Его будет строить компания HII из Ньюпорт-Ньюса. По словам военных, нынешний надводный флот США составляет лишь около трети от необходимого размера.

Трамп утверждает, что USS Defiant превзойдет по размерам и мощности даже линкоры класса Iowa времен Второй мировой войны. По его словам, корабли могут получить гиперзвуковые ракеты, ядерные крылатые ракеты, электромагнитные пушки и мощные лазеры.

В то же время многие из этих технологий еще не доказали свою эффективность в морских условиях. ВМС США более 15 лет потратили сотни миллионов долларов на разработку рейлгана, но в 2021 году проект закрыли. Лазерные системы пока имеют ограниченное применение: одна из них, предназначенная для уничтожения дронов, после восьми лет разработки установлена только на восьми эсминцах. Ядерные крылатые ракеты также вызывают вопросы по соблюдению международных соглашений.

Анонимный представитель американских властей сообщил, что проектирование уже началось, а начало строительства планируют на начало 2030-х годов.

Министр ВМС США Джон Фелан заявил, что будущий USS Defiant станет самым большим, самым мощным и самым универсальным боевым кораблем в мире.

Аналитики же отмечают, что инициатива имеет как практический, так и политический характер. Эксперт Гудзонского института Брайан Кларк считает, что объявление отражает попытку направить интерес Белого дома в те программы, которые ВМС реально могут поддержать.

