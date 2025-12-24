В Италии из государственного гимна убрали одно слово 24.12.2025, 5:19

В Италии официально изменили порядок исполнения государственного гимна Il Canto degli Italiani во время институциональных и военных мероприятий. Об этом сообщила итальянская служба Euronews со ссылкой на соответствующий указ президента страны Серджо Маттареллы.

Принять это решение предложила премьер-министр Джорджа Мелони.

Отныне финальное восклицание Si («Да») после строчки Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò («Мы готовы к смерти, Италия позвала») больше исполнять не будут.

Документ был опубликован в Gazzetta Ufficiale (Официальном вестнике) 7 мая 2025 года, однако соответствующее распоряжение Генеральный штаб обороны отдал только в декабре. Согласно приказу, все подразделения должны соблюдать новые правила во время официальных церемоний.

Как сообщают итальянские СМИ, инициатива насчет перемен поступила от военных музыкальных оркестров, чтобы унифицировать исполнение гимна в соответствии с оригинальным текстом Гоффредо Мамели.

Нововведение вызвало дискуссию среди историков и филологов. Они напоминают, что финальное Si добавил композитор Микеле Новаро в нотной записи по ритмичным и исполнительским соображениям и со временем это стало устоявшейся традицией исполнения гимна.

