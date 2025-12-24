Директор ЧАЭС предупредил о возможном обрушении защитного купола 24.12.2025, 8:43

1,886

Действия россиян могут привести к ЧП.

Новый удар со стороны РФ может привести к обрушению внутреннего защитного укрытия над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью AFP заявил директор станции Сергей Тараканов.

По словам Сергея Тараканова, восстановление защитных функций укрытия над ЧАЭС после уже полученных ранее повреждений займет не менее трех-четырех лет. При этом он подчеркнул, что повторное попадание ракеты или беспилотника может иметь критические последствия.

С начала войны в феврале 2022 года Чернобыльская АЭС неоднократно подвергалась российским обстрелам. В начале 2025 года один из таких ударов пробил отверстие во внешней защитной оболочке, после чего Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что объект утратил свои основные функции безопасности.

Как пояснил Тараканов, если ракета или дрон попадут напрямую в купол либо упадут поблизости — например, речь идет о баллистической ракете комплекса «Искандер», — ударная волна может вызвать «мини-землетрясение». В таком случае, по его словам, никто не сможет гарантировать, что внутренняя конструкция укрытия выдержит нагрузку.

Разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС накрыт двумя защитными сооружениями: внутренним саркофагом из стали и бетона, экстренно возведенным после аварии 1986 года, и современной внешней оболочкой — Новым безопасным конфайнментом (NSC). Именно крыша NSC была серьезно повреждена в феврале 2025-го в результате удара российского дрона, что привело к крупному пожару внешней обшивки металлической конструкции.

«Наш новый конфайнмент утратил несколько ключевых функций. Мы понимаем, что на их восстановление потребуется как минимум три-четыре года», — отметил директор станции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com