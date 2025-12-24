У «Беларуськалия» новые проблемы
- 24.12.2025, 9:04
- 2,118
Компания не смогла продать дочку и теперь ее банкротит.
Не сумев продать свою 55% долю в компании-поставщике сельскохозяйственной техники «Европейское аграрного агентство» (ЕАА), «Беларуськалий» подал на ее банкротство.
Как обратил внимание портал «Белорусы и рынок», суд Минска в ответ на заявление «пришел к выводу о наличии достаточных оснований для принятия заявления, возбуждения производства по делу о банкротстве и установления в отношении должника защитного периода».
«Беларуськалий» хочет в итоге любым путем взыскать с ЕАА свыше 220 тыс. рублей долга и 2,4 млн рублей убытков.
ЕАА – это совместное предприятие «Беларуськалий-агро» (55%) и эстонской компании European Agricultural Agency (45%), которую контролирует белорусский бизнесмен Александр Богаченко. В середине 2010-х они объединились, чтобы продавать на белорусском и других постсоветских рынках сельскохозяйственную технику. Богаченко также владеет собственным медиа-ресурсом - порталом AgroNews.
В мае 2024 года белорусское ЕАА допустило дефолт по своим облигациям. А в декабре того года Министерство финансов Беларуси и вовсе приостановило размещение и обращение всех облигаций этого эмитента. «Беларуськалий-агро» в конце 2024-го попробовало выставить на продажу свою долю в ЕАА, но покупателей не нашлось.