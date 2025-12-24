Неудивительно, что Путин повел вождей СНГ в Эрмитаж Алексей Копытько

24.12.2025, 9:08

России нечем хвастаться.

Через неделю – Новый год.

Пока Трамп анонсирует корабельную гонку, а Вэнс играет в Ленина с бревном, освежим канву переговоров.

1. В качестве прелюдии, напомним, что СБУ дважды (18 и 20 декабря) за прошлую неделю навела шороху в Севастополе, успешно атаковав аэропорт Бельбек. Дроны ЦСО «А» поразили несколько РЛС, ослепили С-400, выбили ЗРПК «Панцирь -С2», а также вывели из строя три истребителя – МиГ-31 и два Су-27.

Вследствие чего в системе ПВО/ПРО оккупантов на юге образовалась брешь. Как правило, за этим всегда следует какой-то яркий инцидент.

2. Вчера СБС и ГУР успешно атаковали перевалочный комплекс нефтепродуктов в порту Тамань (н.п. Волна). Это важный момент по ряду причин.

Порт Тамань – второй среди российских по объёмам перевалки в Азово-Черноморском бассейне.

Проектная мощность грузооборота морских терминалов (наливных и насыпных) – 90 млн тонн в год. За 11 месяцев 2025 года Тамань перевалила 26,5 млн тонн (+3,1%).

Для сравнения: Новороссийск – 153,9 млн т (+1,3%), Туапсе – 20,0 млн т (+2,0%), Кавказ – 13,9 млн т (-36,3%), Ростов-на-Дону – 11,5 млн т (-21,3%).

На Тамани, кроме перевалки мазута, газойля и нафты (объём резервуаров под светлые и тёмные нефтепродукты – более 1 млн кубометров), интенсивно развивается перевалка угля, серы, железной руды, запустили перевалку удобрений. Это набирающий обороты инфраструктурный объект, питающий российский бюджет.

Если глянуть на карту, видно – терминалы порта находятся ближе 10 км к мосту через Керченский пролив. Де-факто в плане ПВО/ПРО – это один район обороны, который очень сложно пройти.

И вот наши его прошли! Серьёзно повреждён один танкер, наливная эстакада с мазутом горела больше суток.

Попытка Кремля сыграть в «отрезание Украины от моря» будет иметь зеркальные последствия.

3. Сегодня в третий раз поймал несколько пропущенных ударов нефтехимический комплекс «Лукойла» «Ставролен» в г. Будённовск (Ставропольский край). Количество неизбежно перейдёт в качество.

4. В ночь с 20 на 21 декабря ГУР дотянулся до 2 истребителей Су-30 в Липецке. Дерзко и очень наглядно.

Итого: подтверждено, что в период 18-21 декабря враг потерял на земле 5 истребителей (2 Су-30, 2 Су-27, 1 МиГ-31).

5. СБС прорывается сквозь туман и выкашивает в декабре 395 российских солдат в сутки. Когда туман спадает, число сразу переваливает за 500.

Это показатель, насколько всё сейчас интенсивно.

По сети уже понеслась информация, как СБС, 1-й корпус «Азов» и приданные подразделения отразили несколько механизированных штурмов россиян на Добропольском направлении. Враг потерял 24 единицы бронированной техники (танки, БТР, ББМ) и несколько десятков единиц квадро/мототехники….

…Плохие новости и проблемы мы знаем. Россияне явно пытаются к концу года выжать максимум, отсюда – спешка.

Через 2 месяца исполнится 4 года с начала полномасштабного вторжения. Срок Великой отечественной войны 1941-45 гг. будет превышен совсем скоро. А результаты оккупантов – более чем спорные при таких потерях. И это без оценки экономики. И без учёта, что войне скоро – 12 лет…

Неудивительно, что Путин повёл вождей СНГ в Эрмитаж, чтоб хоть чем-то блеснуть. Часы «Павлин» и зал 1812 года выглядят гораздо более впечатляюще, чем достижения нынешних российских главарей.

Алексей Копытько, Telegram

