закрыть
24 декабря 2025, среда, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над «Гродно-Азот» поднялся столб огня

  • 24.12.2025, 9:17
Над «Гродно-Азот» поднялся столб огня
иллюстративное фото

Руководство предприятие уверяет, что все в порядке.

На предприятии «Гродно-Азот» на днях снова заметили столб огня, о чём не преминули поделиться в соцсетях. Нередко подобные факелы на предприятиях нефтехимической отрасли являются индикатором нештатной работы или аварийной остановки цеха.

Руководство предприятия заявило, что в течение двух дней, 23 и 24 декабря 2025 года, в цехе аммиак-4 проводились определённые технологические операции, которые якобы потребовали кратковременного сжигания горючих веществ на факельной установке.

Там заверили, что все операции проходят в штатном режиме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта