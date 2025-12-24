Над «Гродно-Азот» поднялся столб огня 24.12.2025, 9:17

иллюстративное фото

Руководство предприятие уверяет, что все в порядке.

На предприятии «Гродно-Азот» на днях снова заметили столб огня, о чём не преминули поделиться в соцсетях. Нередко подобные факелы на предприятиях нефтехимической отрасли являются индикатором нештатной работы или аварийной остановки цеха.

Руководство предприятия заявило, что в течение двух дней, 23 и 24 декабря 2025 года, в цехе аммиак-4 проводились определённые технологические операции, которые якобы потребовали кратковременного сжигания горючих веществ на факельной установке.

Там заверили, что все операции проходят в штатном режиме.

