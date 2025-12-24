США усиливают давление на Мадуро 1 24.12.2025, 9:35

Коллаж: confidencial.digital

Вашингтон отказался признавать венесуэльского диктатора легитимным.

Соединённые Штаты намерены усилить санкционное давление на правителя Венесуэлы Николаса Мадуро «в максимальном объёме», чтобы лишить его режим финансовых ресурсов. Кроме того, Вашингтон не считает Мадуро и его ближайшее окружение легитимной властью страны. Об этом заявил посол США при ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности, сообщает Reuters.

«Наибольшую угрозу для нашего полушария, ближайшего региона и самих Соединённых Штатов представляют транснациональные террористические и криминальные структуры», — подчеркнул Уолтц.

По его словам, нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, по-прежнему остаются «ключевой экономической артерией» режима Мадуро и используются для финансирования группировки Cartel de los Soles, которую США недавно включили в список иностранных террористических организаций. Американская сторона утверждает, что Мадуро непосредственно возглавляет эту структуру.

Уолтц также отметил, что Соединённые Штаты не признают Мадуро и его соратников законными руководителями Венесуэлы.

