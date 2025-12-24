закрыть
24 декабря 2025
Алесь Беляцкий: Наша борьба продолжается

  • 24.12.2025, 10:04
  • 2,712
Алесь Беляцкий: Наша борьба продолжается
Алесь Беляцкий
Фото: «Зеркало»

Стремление белорусов к европейской жизни остается неизменным.

Бывший политзаключенный, глава правозащитного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий подвел итоги уходящего года в эфире «Радыё Рацыя».

— Известно, что, находясь в заключении, вы были в информационной блокаде. Какую-то информацию из внешнего мира вы все же получали. А теперь вы оказались буквально в вихре информации. Насколько вы стараетесь все это читать, смотреть, узнавать или как-то себя ограничиваете?

— Я сейчас стараюсь максимально насытиться, получить информацию, охватить все, что можно. Каждый день — разговоры, встречи, информация…

— Сразу после освобождения вы не раз подчеркивали важность того, чтобы на свободу выходили другие политические заключенные. И важность того, чтобы одновременно в Беларуси прекращались дальнейшие репрессии, чтобы места освобожденных не занимали новые узники. Что мы можем сделать в этом направлении?

— Сделано очень многое, и я хотел бы поблагодарить всех людей, которые хоть что-то делали в поддержку белорусских политзаключенных, в поддержку меня лично. Я знаю, что это тысячи людей в самых разных странах и местах: и в церквях, и в костелах, и в политических коридорах, и в общественных пространствах. Это действительно очень важно, потому что, выражая солидарность с политзаключенными, мы объединяемся сами. Поэтому крайне важно продолжать эту работу и надеяться, что вскоре все белорусские узники выйдут на свободу. Я в это верю.

— По вашему мнению, как за эти четыре года изменилась Беларусь?

— Подводить итоги мне еще рано, потому что я сам до конца не пришел в себя. Каждый день хожу к врачам, немного подлечиваюсь — словом, идет процесс возвращения к нормальной, спокойной жизни. Что касается белорусской активности, в Вильнюсе жизнь бурлит. Здесь много моих старых друзей и знакомых, и очень важно, что много молодежи, которая стремится что-то делать для Беларуси по-белорусски. По большому счету сегодня не так важно, где живут белорусы. Главное — чтобы они объединялись, чтобы делали белорусское дело, и это обязательно даст свои плоды.

— Будет ли правозащитная деятельность и дальше для вас на первом плане, как для основателя правозащитного центра «Весна»?

— Безусловно, пока есть силы, пока есть импульс, желание у меня не исчезло, а наоборот — укрепилось. Тем более что наши проблемы никуда не делись. Мы в определенной степени достигли независимости Беларуси, но нам важно, чтобы она стала демократической страной, чтобы была страной-матерью для всех белорусов, где бы они ни находились.

— В местах лишения свободы остается более 1100 признанных правозащитным сообществом политзаключенных. Из свидетельств освобожденных мы знаем, что они испытывают не только ежедневное психологическое давление, но иногда и физические пытки. И находясь по эту сторону, не всегда понимаешь, как об этом говорить, тем более что некоторые политзаключенные не хотят, чтобы о них рассказывали. Есть ли у вас советы, как действовать в этой ситуации?

— Нужно поддерживать политзаключенных, потому что это самая уязвимая группа, которая нуждается в защите. Если мы не будем о них говорить, будем молчать — значит, они будут сидеть дальше, и будут появляться новые политзаключенные. Поэтому очень важно говорить о них. А что касается каждого человека в отдельности — все политзаключенные мне дороги. Мы все связаны этой тюрьмой. И я надеюсь, что этот тяжелый период жизни никого не сломает, а наоборот — укрепит в своих убеждениях. Потому что не зря мы прошли через это заключение. И в итоге наша мечта — независимая демократическая Беларусь — станет реальностью.

— В заключении вы узнали, что стали лауреатом Нобелевской премии мира. Влияет ли этот статус на вас сегодня?

— Безусловно, он накладывает большую ответственность. Это еще требует моего осмысления, но очевидно, что уйти от общественной деятельности даже после таких тяжелых испытаний мне не удастся. Придется работать дальше — и я буду это делать. Думаю, что Нобелевская награда поможет мне быть более услышанным во всем мире.

— Вы сказали, что «мы не зря отбыли этот срок в заключении». Откуда у вас эта уверенность?

— Потому что очень часто человек не выбирает свою судьбу — судьба выбирает его. И если наше время выбрало нас и заставило пройти через эти испытания, то бежать было некуда. Так было и с предыдущими поколениями, и с нами: сотни тысяч белорусов проходили этот путь на протяжении веков, а мы еще не достигли поставленных целей. Поэтому, думаю, особо сожалеть не приходится. Ты все равно проживаешь свою жизнь — в тюрьме или на свободе. Важно, как ты ее проживаешь. Стремление белорусов к нормальной, спокойной, европейской, счастливой жизни остается. И, к сожалению, сегодня эта хунта, оккупировавшая Беларусь и незаконно удерживающая власть, продолжает борьбу против народа. Нужно понимать, что эти жертвы не напрасны — они ложатся в фундамент будущей Беларуси.

— Чувствуете ли вы ненависть к тем, кто ответственен за эту ситуацию?

— Я очень надеюсь, что придет время, и все, кто способствовал или организовал ситуацию, в результате которой мы оказались в тюрьме, понесут справедливое наказание. Лично у меня к ним нет никаких чувств, кроме отвращения и мерзости.

— Мы встречаемся накануне 2026 года. Его вы встретите на свободе, в окружении близких. Какие пожелания вы хотели бы передать нашим слушателям и всем белорусам?

— Я желаю всем белорусам счастливого Нового года, веселого Рождества, счастья, радости и согласия в семье. Пусть следующий год принесет больше радости и позитивных эмоций. Пусть будет благополучие, чтобы мы чувствовали себя увереннее, и чтобы в итоге все белорусы, где бы они ни жили, ощущали себя одной семьей. Пусть будет меньше горечи и больше радости и праздников. Желаю всем счастья и радости. Жыве Беларусь!

