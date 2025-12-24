закрыть
США ввели санкции против бывшего комиссара ЕС

  • 24.12.2025, 10:23
США ввели санкции против бывшего комиссара ЕС
Тьерри Бретон
Фото: Benjamin Girette/Bloomberg

А также ряда активистов.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения в отношении бывшего комиссара Европейского союза Тьерри Бретона, а также четырёх европейских активистов за попытки оказать давление на американские технологические компании с целью контроля политических высказываний на их платформах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Слишком долго идеологи в Европе координировали усилия, чтобы вынудить американские платформы наказывать взгляды американцев, с которыми они не согласны. Администрация Трампа больше не намерена терпеть эти грубые акты экстерриториальной цензуры», — заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты «готовы и намерены расширить этот список», если другие активисты не изменят свою позицию.

Помимо Бретона, под ограничения Госдепартамента США попали активисты и некоммерческие организации, занимающиеся борьбой с «цифровым языком ненависти» и противодействием экстремизму. В числе фигурантов — Имран Ахмед из Центра противодействия цифровой ненависти, Клэр Мелфорд из британской организации Global Disinformation Index, а также Анна-Лена фон Годенберг и Жозефина Баллон из немецкой организации HateAid, которая занимается выявлением языка вражды ультраправых в интернете.

