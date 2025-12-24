Названа лучшая рождественская ярмарка в Европе 24.12.2025, 10:28

2,002

Фото: Florian Trykowski / Congress und Tourismus Zentrale Nürnberg

Впервые она была упомянута еще в XVII веке.

Рождественский рынок в Нюрнберге (Германия) в очередной раз возглавил тематический рейтинг журнала Time Out. В этот список, составленный специально собранным экспертным жюри, каждый год входят самые интересные и красивые рождественские ярмарки в Европе, пишет «Европульс».

Нюрнбергская рождественская ярмарка впервые была упомянута еще в XVII веке и с тех пор не сильно изменилась. Этот рынок считается одним из самых аутентичных в мире. На главной площади города стоят 200 киосков в красную и белую полоску, и там продается все, что ассоциируется с европейским Рождеством — от пряников и засахаренных орехов до посуды и текстиля домашней работы. Там наливают и пунш с глинтвейном, а для детей работает маленькое колесо обозрения с так называемой рождественской каруселью — трехъярусной деревянной конструкцией со сказочными фигурами, уменьшенная копия которой стоит у каждого немца дома под елкой.

Второе место в рейтинге занял Манчестер (Великобритания) за «свежий взгляд», а на третьем расположился Париж. Во французской столице много любимых местными жителями и туристами рынков, но главный из них — в саду Тюильри. На аллеях под деревьями стоят торговые павильоны, аттракционы и даже залит маленький ледовый каток. Тут можно и вафли с сырным раклетом съесть, и посидеть в шампань-баре с видом на Елисейские поля.

Четвертое место в рейтинге — у Будапешта. Ярмарка на площади Верешмарти у самого Дуная проходит уже почти 300 лет. Здесь не только продают гуляш и штрудели, но и устраивают солидные музыкальные концерты — каждый день выступают джазовые, блюзовые или фолк-коллективы. А еще на фасадах показывают световое шоу.

На пятом месте расположился рождественский рынок в Вене. Его эксперты рейтинга оценили за приверженность традициям столетней давности, а еще — за лучшую выпечку и площадку для игры в керлинг.

В первую десятку вошли также рождественские рынки Вильнюса, Таллина и Копенгагена. Вильнюс — пока один из наименее известных европейских городов для зимнего отдыха, и его ярмарка не переполнена туристами; в Таллине на главной площади города стали ставить рождественскую ель еще в 1441 году – задолго до других европейских стран, а в Копенгагене рынок знаменит тем, что там проходит карнавал с героями Ганса Христиана Андерса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com