24 декабря 2025, среда, 11:29
Названа лучшая рождественская ярмарка в Европе

  • 24.12.2025, 10:28
  • 2,002
Названа лучшая рождественская ярмарка в Европе
Фото: Florian Trykowski / Congress und Tourismus Zentrale Nürnberg

Впервые она была упомянута еще в XVII веке.

Рождественский рынок в Нюрнберге (Германия) в очередной раз возглавил тематический рейтинг журнала Time Out. В этот список, составленный специально собранным экспертным жюри, каждый год входят самые интересные и красивые рождественские ярмарки в Европе, пишет «Европульс».

Нюрнбергская рождественская ярмарка впервые была упомянута еще в XVII веке и с тех пор не сильно изменилась. Этот рынок считается одним из самых аутентичных в мире. На главной площади города стоят 200 киосков в красную и белую полоску, и там продается все, что ассоциируется с европейским Рождеством — от пряников и засахаренных орехов до посуды и текстиля домашней работы. Там наливают и пунш с глинтвейном, а для детей работает маленькое колесо обозрения с так называемой рождественской каруселью — трехъярусной деревянной конструкцией со сказочными фигурами, уменьшенная копия которой стоит у каждого немца дома под елкой.

Второе место в рейтинге занял Манчестер (Великобритания) за «свежий взгляд», а на третьем расположился Париж. Во французской столице много любимых местными жителями и туристами рынков, но главный из них — в саду Тюильри. На аллеях под деревьями стоят торговые павильоны, аттракционы и даже залит маленький ледовый каток. Тут можно и вафли с сырным раклетом съесть, и посидеть в шампань-баре с видом на Елисейские поля.

Четвертое место в рейтинге — у Будапешта. Ярмарка на площади Верешмарти у самого Дуная проходит уже почти 300 лет. Здесь не только продают гуляш и штрудели, но и устраивают солидные музыкальные концерты — каждый день выступают джазовые, блюзовые или фолк-коллективы. А еще на фасадах показывают световое шоу.

На пятом месте расположился рождественский рынок в Вене. Его эксперты рейтинга оценили за приверженность традициям столетней давности, а еще — за лучшую выпечку и площадку для игры в керлинг.

В первую десятку вошли также рождественские рынки Вильнюса, Таллина и Копенгагена. Вильнюс — пока один из наименее известных европейских городов для зимнего отдыха, и его ярмарка не переполнена туристами; в Таллине на главной площади города стали ставить рождественскую ель еще в 1441 году – задолго до других европейских стран, а в Копенгагене рынок знаменит тем, что там проходит карнавал с героями Ганса Христиана Андерса.

