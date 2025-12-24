закрыть
Белорусов ждет сокращенный рабочий день

  • 24.12.2025, 10:46
  • 1,240
Белорусов ждет сокращенный рабочий день

Нас ждут большие выходные.

Белорусов ожидает сокращённый рабочий день накануне длинных выходных. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ведомство напомнило, что перед католическим Рождеством рабочий день в стране сокращается. Так, в среду, 24 декабря, белорусы будут работать меньше обычного.

В Минтруда пояснили, что для сотрудников с полной занятостью рабочий день уменьшается на один час — исходя из установленной нормы в 40 часов в неделю.

Для работников с неполным рабочим временем сокращение происходит пропорционально продолжительности смены. Так, при шестичасовом рабочем дне рабочее время уменьшается на 45 минут, а при четырёхчасовом — на 30 минут.

Таким образом, белорусов ждёт более короткий рабочий день и продолжительные праздничные выходные.

