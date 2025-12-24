закрыть
24 декабря 2025, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Механизированные штурмы россиян потерпели фиаско

  • 24.12.2025, 10:40
  • 1,018
ISW: Механизированные штурмы россиян потерпели фиаско

Продвижение оккупантов будет оставаться медленным.

Войска страны-агрессора России не смогут осуществить быстрые прорывы на фронте и разрушить украинскую оборону. Достижения оккупационной армии ограничиваются незначительными продвижениями малых пехотных групп, оценивает Институт изучения войны (ISW) в сводке 23 декабря.

Аналитики отмечают, что в течение последних месяцев армия РФ полагалась исключительно на тактику проникновения (инфильтрации) для достижения результатов на фронте. Силы обороны эффективно отражают российские штурмы с привлечением техники на уровне взвода и более, что доказывает неспособность России восстановить механизированный манёвр на поле боя, говорится в сообщении.

«Неспособность России проводить механизированные атаки, которые приведут к масштабным достижениям, подтверждает, что российские войска не смогут осуществить быстрые прорывы и разрушить украинскую оборону», — сказано в сводке.

ISW, в частности, анализирует неудачные механизированные штурмы РФ последних дней в направлениях Доброполья и Константиновки Донецкой области. Силы обороны в обоих случаях отбили атаки и уничтожили российскую технику — танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры и тому подобное.

По данным аналитиков, плотность ударов украинских беспилотников и артиллерии не даёт россиянам возможности успешно маневрировать с техникой. Даже российские военкоры признают, что наступление группами численностью более чем два оккупанта приводит к смертельным последствиям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта