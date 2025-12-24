ISW: Механизированные штурмы россиян потерпели фиаско 24.12.2025, 10:40

Продвижение оккупантов будет оставаться медленным.

Войска страны-агрессора России не смогут осуществить быстрые прорывы на фронте и разрушить украинскую оборону. Достижения оккупационной армии ограничиваются незначительными продвижениями малых пехотных групп, оценивает Институт изучения войны (ISW) в сводке 23 декабря.

Аналитики отмечают, что в течение последних месяцев армия РФ полагалась исключительно на тактику проникновения (инфильтрации) для достижения результатов на фронте. Силы обороны эффективно отражают российские штурмы с привлечением техники на уровне взвода и более, что доказывает неспособность России восстановить механизированный манёвр на поле боя, говорится в сообщении.

«Неспособность России проводить механизированные атаки, которые приведут к масштабным достижениям, подтверждает, что российские войска не смогут осуществить быстрые прорывы и разрушить украинскую оборону», — сказано в сводке.

ISW, в частности, анализирует неудачные механизированные штурмы РФ последних дней в направлениях Доброполья и Константиновки Донецкой области. Силы обороны в обоих случаях отбили атаки и уничтожили российскую технику — танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры и тому подобное.

По данным аналитиков, плотность ударов украинских беспилотников и артиллерии не даёт россиянам возможности успешно маневрировать с техникой. Даже российские военкоры признают, что наступление группами численностью более чем два оккупанта приводит к смертельным последствиям.

