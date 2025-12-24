Папа Римский сделал заявление об отказе Кремля прекратить огонь на Рождество 24.12.2025, 11:03

Лев XIV призвал людей доброй воли уважать этот праздник как день мира.

Папа Римский Лев XIV испытывает "большую печаль" из-за того, что Кремль не согласился на рождественское прекращение огня в своей войне против Украины.

«Среди того, что вызывает у меня большую печаль, — это, по всей видимости, отказ России от просьбы о прекращении огня», — заявил понтифик, его слова приводит Reuters.

Папа Римский призвал «людей доброй воли хотя бы уважать Рождество как день мира».

Он также выразил надежду, что этот призыв будет услышан: «Возможно, они нас послушают, и во всём мире будет хотя бы 24 часа — день мира».

С инициативой рождественского перемирия выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Россия его отвергла.

