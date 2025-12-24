закрыть
24 декабря 2025, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский сделал заявление об отказе Кремля прекратить огонь на Рождество

  • 24.12.2025, 11:03
Папа Римский сделал заявление об отказе Кремля прекратить огонь на Рождество

Лев XIV призвал людей доброй воли уважать этот праздник как день мира.

Папа Римский Лев XIV испытывает "большую печаль" из-за того, что Кремль не согласился на рождественское прекращение огня в своей войне против Украины.

«Среди того, что вызывает у меня большую печаль, — это, по всей видимости, отказ России от просьбы о прекращении огня», — заявил понтифик, его слова приводит Reuters.

Папа Римский призвал «людей доброй воли хотя бы уважать Рождество как день мира».

Он также выразил надежду, что этот призыв будет услышан: «Возможно, они нас послушают, и во всём мире будет хотя бы 24 часа — день мира».

С инициативой рождественского перемирия выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Россия его отвергла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта