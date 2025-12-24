закрыть
Синоптики предупредили белорусов о морозах до -16

  • 24.12.2025, 11:27
  • 1,352
Синоптики предупредили белорусов о морозах до -16

Холодная погода идет к нам из Латвии.

В Беларуси на Рождество похолодает до -16 градусов. Подробнее о погоде на четверг, 25 декабря, сообщает pogoda.by.

В Белгидромете проинформировали о том, что 25 декабря страна окажется в периферии холодного скандинавского антициклона. При этом на погоде в северо-восточных регионах республики отразится влияние малоактивного фронтального раздела, который смещается с территории Латвии.

В течение суток в Беларуси будет облачно с прояснениями, в основном, без осадков. Только ночью на Рождество местами в северо-восточных районах, а днем - по северо-восточной части страны возможны кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. В течение суток ветер будет северо-западного и западного направления от умеренного до порывистого днем. Ночью усилятся морозы от -4 по северу до -13 по югу Беларуси, а днем местами морозы усилятся до -16 градусов. В среднем максимальные температуры днем от -6 до +1 градуса.

