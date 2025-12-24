Зеленский впервые назвал 20 пунктов проекта мирного соглашения 1 24.12.2025, 11:44

Владимир Зеленский

Среди них — гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами впервые назвал 20 пунктов «базового документа об окончании войны». По его словам, это то соглашение, которое ранее имело 28 пунктов, пишет «Суспільне».

Среди пунктов соглашения:

подтверждение суверенитета Украины;

прочные гарантии безопасности;

численность ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время;

США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО;

Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и документах о ратификации;

Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы;

утверждение прочного пакета глобального развития для Украины;

Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США после заключения мирного соглашения;

Украина подтверждает, что остается безъядерным государством;

проведение выборов в Украине состоится «как можно скорее» после подписания соглашения;

Запорожской атомной электростанцией планируют управлять в совместном формате три государства — Украина, Соединенные Штаты и Россия. Зеленский отметил, что этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах. По его словам, украинская сторона выступает за совместный контроль над ЗАЭС только вместе с США, тогда как в Вашингтоне настаивают на трехстороннем формате управления;

для вступления договоренностей в силу Россия должна вывести свои войска с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. Также обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса. Она предусматривает фактически демилитаризованную зону, где международные силы будут гарантировать порядок и безопасность. Для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях;

кроме этого, соглашение предусматривает беспрепятственное использование Украиной Черного моря и Днепра для коммерческой деятельности, обмен военнопленных и возвращение гражданских заложников, создание фондов для восстановления украинской экономики.

Зеленский отметил, что сейчас Киев ожидает реакции на обсуждаемые позиции от российской стороны.

«Тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений», — сказал он.

