закрыть
24 декабря 2025, среда, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский впервые назвал 20 пунктов проекта мирного соглашения

1
  • 24.12.2025, 11:44
Зеленский впервые назвал 20 пунктов проекта мирного соглашения
Владимир Зеленский

Среди них — гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами впервые назвал 20 пунктов «базового документа об окончании войны». По его словам, это то соглашение, которое ранее имело 28 пунктов, пишет «Суспільне».

Среди пунктов соглашения:

подтверждение суверенитета Украины;

прочные гарантии безопасности;

численность ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время;

США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО;

Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и документах о ратификации;

Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы;

утверждение прочного пакета глобального развития для Украины;

Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США после заключения мирного соглашения;

Украина подтверждает, что остается безъядерным государством;

проведение выборов в Украине состоится «как можно скорее» после подписания соглашения;

Запорожской атомной электростанцией планируют управлять в совместном формате три государства — Украина, Соединенные Штаты и Россия. Зеленский отметил, что этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах. По его словам, украинская сторона выступает за совместный контроль над ЗАЭС только вместе с США, тогда как в Вашингтоне настаивают на трехстороннем формате управления;

для вступления договоренностей в силу Россия должна вывести свои войска с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. Также обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса. Она предусматривает фактически демилитаризованную зону, где международные силы будут гарантировать порядок и безопасность. Для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях;

кроме этого, соглашение предусматривает беспрепятственное использование Украиной Черного моря и Днепра для коммерческой деятельности, обмен военнопленных и возвращение гражданских заложников, создание фондов для восстановления украинской экономики.

Зеленский отметил, что сейчас Киев ожидает реакции на обсуждаемые позиции от российской стороны.

«Тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений», — сказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта