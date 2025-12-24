закрыть
24 декабря 2025, среда, 13:22
Энгин Эроглу: Германия должна продемонстрировать Путину силу

  • 24.12.2025, 12:01
Энгин Эроглу: Германия должна продемонстрировать Путину силу
Энгин Эроглу

Время доверия к Кремлю прошло.

Евродепутат от Германии, председатель межпарламентской делегации ЕС-Китай Энгин Эроглу в интервью сайту Charter97.org рассказал, как в Берлине смотрят на угрозу Китая и России, дал рецепт, как отвечать на агрессию Путина, а также рассказал, как его страна может помочь Украине.

— Как в Германии оценивают роль Китая в агрессивной войне России против Украины?

— Учитывая, что Китай через Гонконг поставляет России критически важные товары, необходимые для ведения войны против Украины, Пекин фактически играет в этом процессе значительную роль.

— Если Трампу и Путину удастся «заморозить» войну в Украине, насколько безопасным будет восточный фланг ЕС, в частности для Польши и стран Балтии?

— Независимо от намерений Путина, у ЕС, его государств-членов и НАТО есть лишь небольшое окно возможностей, чтобы максимально укрепиться и сдержать любые потенциальные провокации или конфронтацию с Россией. Я не верю, что замораживание конфликта позволит наладить более дружественные отношения с Россией до тех пор, пока она не признает свою вину, не освободит похищенных детей и не выплатит Украине репарации.

— Если заглянуть на 5–10 лет вперед, существует ли реальная угроза нападения России на Германию?

— Нападение на Германию автоматически означало бы нападение на Европейский союз и НАТО. Мы должны совместно с нашими союзниками обеспечить такие мощные оборонные возможности, чтобы этого никогда не произошло.

— Вы заявляли, что Путин убивает людей с 1999 года. Как в целом остановить диктатора с растущими глобальными амбициями, который уже более четверти века ведет агрессивные войны?

— Сила и решительные действия — единственный способ показать автократическому государству пределы его возможностей. Мы должны продемонстрировать России, что нас невозможно запугать. Я могу лишь рекомендовать всем странам, граничащим с Россией, существенно инвестировать в свою оборону и искать союзников, поскольку Россия при Путине ведет войны с 1999 года для сохранения собственной системы.

— С учетом сегодняшних реалий и ослабления влияния США в Европе, какую роль должна сыграть Германия в переговорах о возможном мирном урегулировании и обеспечить уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, предотвратить будущую российскую агрессию?

— Россия уничтожила все доверие, и время веры прошло. Ежедневные кадры последних лет говорят сами за себя. После возможного мирного соглашения Германия может оперативно помочь в восстановлении украинской экономики. Украина должна как можно быстрее обеспечить благосостояние своему народу и за счет собственной экономической силы существенно нарастить военные возможности для укрепления своей обороны.

