Перед БРИКС стоит «долларовая дилемма» 6 24.12.2025, 12:20

Масштабный план по торговле в национальных валютах нежизнеспособен.

Страны БРИКС продолжают обсуждать снижение зависимости от доллара США, однако признают, что полностью отказаться от американской валюты в ближайшей перспективе будет крайне сложно. На фоне передачи председательства в БРИКС от Бразилии к Индии вновь обострилась дискуссия о расчетах в национальных валютах и возможных альтернативах долларовой системе, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких инструментов рассматривается так называемая единица BRICS+, находящаяся на стадии тестирования. Она представляет собой платежный механизм, основанный на корзине из золота и национальных валют стран объединения, и предназначена для облегчения торговли в местных валютах. При этом эксперты подчеркивают, что речь не идет о полноценной валюте, способной заменить доллар.

Советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим прямо заявил, что БРИКС не ставит целью отказаться от доллара. По его словам, экономика США остается ключевой для всего мира, и ни одна страна не готова взять на себя роль универсального расчетного и резервного центра.

Аналитики указывают на структурные проблемы — большинство государств не готовы накапливать значительные резервы в валютах, отличных от доллара и евро. Отсутствие общепризнанного расчетного и резервного актива делает торговлю в национальных валютах сложной и ограниченной. Эти трудности уже проявились, в частности, в расчетах между Россией и Индией.

Даже внутри БРИКС нет единства. Индия поддерживает расширение расчетов в местных валютах, но дистанцируется от идеи общей валюты. Ряд стран, включая Малайзию, предпочитают статус партнеров, опасаясь возможных политических и экономических рисков.

БРИКС стремится к большей финансовой автономии, но без доллара США глобальной альтернативы пока не просматривается.

