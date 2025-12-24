Названо число генералов РФ, ликвидированных ВСУ 2 24.12.2025, 12:46

Идет настоящая охота.

За время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года было ликвидировано от 12 до 18 российских генералов. Об этом 23 декабря написала газета Bild.

Ликвидация 22 декабря в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба вооружённых сил РФ, стала по меньшей мере 12-й смертью российских генералов, отмечает издание.

На фронте генералов РФ уничтожали преимущественно в 2022–2023 годах, обращают внимание немецкие журналисты.

По их данным, первого генерала — Андрея Суховецкого (генерал-майора) — ликвидировал снайпер 28 февраля 2022 года во время боёв за Гостомель Киевской области (по другим версиям, его убили в Черниговской области).

«Украинские войска стали целенаправленно охотиться на российских генералов, расположение которых помогали выявлять западные спутники. В случае обнаружения по ним наносили ракетные удары. Так, к примеру, был убит генерал-лейтенант Олег Цоков 11 июля 2023 года», — пишет СМИ.

Издание напоминает, что часть российских генералов украинские спецслужбы «устранили» в тылу с помощью взрывных устройств. В частности, в апреле 2025 года под Москвой при взрыве около подъезда погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

