15 традиционных блюд, которые жители разных стран едят на Рождество

Cамые интересные кулинарные традиции народов мира.

Рождество — один из самых добрых и семейных праздников у жителей многих стран нашей большой планеты. Традиционно в этот день за одним столом объединяется вся семья за душевными разговорами и вкусными домашними угощениями.

AdMe.ru собрал 15 рождественских блюд с самых разных уголков нашей планеты, которые местные жители привыкли готовить к празднику.

1. Швейцария

У швейцарцев на праздничный семейный ужин традиционно готовится фондю шинуа. На стол ставится котелок с кипящим бульоном и большое блюдо с тонко нарезанным сырым мясом.

Каждый участник застолья готовит свою порцию самостоятельно. Ломтики мяса на шпажке опускаются в бульон. Их держат там до готовности, после чего обмакивают в соус. Уютное застолье за таким увлекательным процессом порой может длиться до самого утра.

2. Дания

Для датчан неизменным символом рождественского стола является десерт — рисовый пудинг riz à l’amande, что в дословном переводе с французского означает «рис с миндалем». На деле это сладкий рис, отваренный в молоке, с добавлением взбитых сливок и вишневого джема. Миндаль, по традиции, высыпают на дно чаши, а в одну из порций кладут цельный орешек. Кому он достанется, того ждет удача.

3. Норвегия

Гастрономическое Рождество норвежцев не обходится без лютефиска — вымоченной в щелочном растворе вяленой трески или другой белой местной рыбы.

Как гласит одна из легенд о происхождении блюда, покровитель Ирландии святой Патрик, желая отравить викингов, облил треску щелочью, но тем блюдо понравилось. По консистенции оно напоминает желе, традиционно подается с вареным картофелем и горчицей.

4. Чехия

Главное рождественское блюдо в Чехии — жареный карп. На стол он подается с картофельным салатом. Принято считать, что карп символизирует богатство, а присутствие его на праздничном столе принесет в дом благосостояние и материальный достаток.

Свежего карпа чехи закупают примерно за неделю до самого праздника и самостоятельно разделывают дома. Существует даже примета, что если высушенную чешуйку от карпа положить в кошелек, то это приманит деньги к его владельцу.

5. Коста-Рика

Для жителей Коста-Рики символом рождественского застолья являются свиные тамале, которые по традиции готовятся к празднику всей семьей. Свинину сначала оборачивают кукурузным тестом, затем кукурузными или банановыми листьями, закрепив хлопковой ниткой, и готовят на пару или в кипящей воде. Количество таких заготовок порой переваливает за сотню. Угощение подается в любое время праздничного дня с кофе.

6. Франция

Обязательный французский десерт в Рождество — «Рождественское полено»: шоколадный торт в форме полена как символ домашнего камина, тепла и семейного уюта. Рецептов приготовления этого лакомства так много, что, похоже, в каждой французской семье оно выходит на свой лад.

7. Италия

Свиная колбаса котекино с чечевицей — один из главных деликатесов рождественского стола итальянцев. Приготовление домашней колбасы отнимает много времени, поэтому готовят ее за несколько дней до самого праздника. Согласно итальянским традициям, жирная колбаса на столе символизирует изобилие, а круглые зерна чечевицы, похожие на монеты, — богатство.

8. Великобритания

Рождественский сливовый пудинг — традиционный английский десерт и такая же важная составляющая праздничного стола, как и индейка в клюквенном соусе. Он готовится за несколько дней перед праздником на основе сухофруктов и орехов и выдерживается в прохладном месте. Перед подачей сладкое лакомство обливают бренди и поджигают.

9. Греция

Греки считают, что праздничным блюдом вполне может быть суп, и готовят на Рождество яично-лимонный суп авголемоно. Блюдо по классическому рецепту, с яйцами, курицей и рисом, получается достаточно густым и похоже на вязкое ризотто, на стол его также можно подавать и холодным.

10. Португалия

Португальцы на Рождество традиционно готовят бакальяу. В дословном переводе с португальского это треска, но сами португальцы под этим названием в первую очередь подразумевают именно соленую и сушеную рыбу. В таком виде треска берется в качестве основы для национальных блюд. После длительного вымачивания в воде из нее готовят салаты либо запекают с овощами.

11. Филиппины

Гастрономическим символом Рождества для жителей Филиппин является национальный десерт путо бумбонг. Лакомство представляет собой сладкий фиолетовый рис, приготовленный в бамбуковых трубочках на пару. Яркий цвет достигается с помощью картофеля или батата. На стол деликатес подается на банановых листьях со сливочным маслом и кокосовой стружкой.

12. Финляндия

Для финнов семейный рождественский ужин — это в первую очередь несколько видов запеканок. Так, например, картофельная готовится на праздничный стол в качестве гарнира к основному блюду, а морковная — как десертный вариант. В основе морковной, кроме самого натертого овоща, также рис, яйца, сахар и молоко.

13. Гана

В африканской Гане Рождество — один из главных праздников. На праздничном столе обязательно присутствие кукурузной каши и национального блюда фуфу — густого пюре из толченых корнеплодов батата или банана. Его принято скатывать в небольшие шарики и проглатывать не жуя.

14. Япония

Для большинства современных японцев Рождество, праздник, заимствованный с Запада, лишено религиозной составляющей, однако оно ежегодно отмечается жителями в семейном кругу. И вот уже на протяжении нескольких десятилетий подряд рождественское застолье в Японии связано с посещением ресторанов быстрого питания KFC. Семья заранее бронирует столик с главным угощением — курочкой от полковника Сандерса.

15. Германия

Особое место на рождественском столе в каждой немецкой семье занимает праздничный кекс штоллен. Он выпекается за месяц до подачи на стол, а в темном прохладном месте может храниться около трех месяцев. Немцы уверены, что в процессе вызревания лакомство становится в несколько раз вкуснее.

Какое из этих рождественских блюд вы бы повторили на своей кухне в праздник?

