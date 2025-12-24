Зеленский: Украина хочет иметь конкретную дату вступления в ЕС
- 24.12.2025, 13:00
Об этом идет речь на переговорах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Украины в Европейский союз обсуждалась между Украиной и США без подтверждения со стороны европейской стороны на сегодняшний день.
Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами во вторник, передает «Интерфакс-Украина».
Владимир Зеленский комментировал седьмой пункт проекта плана прекращения российско-украинской войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
«Даты вступления для Украины на сегодняшний день – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения. Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает», – сказал Зеленский.
Президент пояснил, что Украина считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности, даже если оно вступит в силу через один или несколько лет. «Членство в Евросоюзе – это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату – когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год – должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности», – подчеркнул Зеленский.