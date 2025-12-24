закрыть
24 декабря 2025, среда, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США бьют по интересам Китая и России в Венесуэле

1
  • 24.12.2025, 13:25
США бьют по интересам Китая и России в Венесуэле

Страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

Давление США на Венесуэлу усиливается. Американские военные корабли в Карибском море все чаще нацеливаются не только на предполагаемые наркокартели, но и на нефтяные танкеры. На этом фоне возрастает геополитическое значение страны, обладающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — более 300 млрд баррелей. Помимо США, ключевые интересы в Венесуэле имеют Китай и Россия, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Для Китая Венесуэла прежде всего важна как источник энергоресурсов. Хотя венесуэльская нефть составляет около 4% китайского импорта, этот показатель растет: по оценкам аналитиков, поставки могут превысить 600 тыс. баррелей в сутки. Это укрепляет энергетическую независимость Пекина на фоне глобальной конкуренции за сырье.

Китай также активно кредитует Каракас — долг Венесуэлы перед Пекином оценивается в $60–70 млрд. Страна стала рынком для китайских технологий и вооружений, а телекоммуникационная инфраструктура во многом опирается на китайские компоненты. Политически Пекин поддерживает власти Венесуэлы, критикуя действия США и тем самым отвлекая Вашингтон от Индо-Тихоокеанского региона.

Россия рассматривает Венесуэлу как точку опоры в Латинской Америке и способ оспорить влияние США в регионе. С начала 2000-х годов Москва стала ключевым поставщиком оружия Каракасу и политическим союзником. В 2019 году, на фоне кризиса власти, Россия фактически поддержала диктатора Николаса Мадуро, направив военных специалистов и технику.

Однако в нынешней ситуации поддержка со стороны Москвы выглядит более сдержанной и в основном ограничивается дипломатическими заявлениями. Тем не менее Венесуэла остается для России важным элементом глобального противостояния с США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта