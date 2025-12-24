США бьют по интересам Китая и России в Венесуэле 1 24.12.2025, 13:25

Страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

Давление США на Венесуэлу усиливается. Американские военные корабли в Карибском море все чаще нацеливаются не только на предполагаемые наркокартели, но и на нефтяные танкеры. На этом фоне возрастает геополитическое значение страны, обладающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — более 300 млрд баррелей. Помимо США, ключевые интересы в Венесуэле имеют Китай и Россия, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Для Китая Венесуэла прежде всего важна как источник энергоресурсов. Хотя венесуэльская нефть составляет около 4% китайского импорта, этот показатель растет: по оценкам аналитиков, поставки могут превысить 600 тыс. баррелей в сутки. Это укрепляет энергетическую независимость Пекина на фоне глобальной конкуренции за сырье.

Китай также активно кредитует Каракас — долг Венесуэлы перед Пекином оценивается в $60–70 млрд. Страна стала рынком для китайских технологий и вооружений, а телекоммуникационная инфраструктура во многом опирается на китайские компоненты. Политически Пекин поддерживает власти Венесуэлы, критикуя действия США и тем самым отвлекая Вашингтон от Индо-Тихоокеанского региона.

Россия рассматривает Венесуэлу как точку опоры в Латинской Америке и способ оспорить влияние США в регионе. С начала 2000-х годов Москва стала ключевым поставщиком оружия Каракасу и политическим союзником. В 2019 году, на фоне кризиса власти, Россия фактически поддержала диктатора Николаса Мадуро, направив военных специалистов и технику.

Однако в нынешней ситуации поддержка со стороны Москвы выглядит более сдержанной и в основном ограничивается дипломатическими заявлениями. Тем не менее Венесуэла остается для России важным элементом глобального противостояния с США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com