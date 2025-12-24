«Говорят, такое впервые за 40 лет»2
- 24.12.2025, 13:46
Многие белорусы недовольны подарками от предприятий на Новый год.
Работники госпредприятий Гомельской области делятся в соцсетях видео с распаковкой подарков к Рождеству и Новому году. Пользователи ТикТок удивились ролику гомельчанки Екатерины Сулягиной, которая показала подарок от коммунального предприятия «Сельмашевское», пишет «Флагшток».
Автор продемонстрировала не только килограмм конфет в красивой упаковке, но и целый продуктовый набор: колбасы, красная рыба, курица, сыр, чай, кофе, маслины, кукуруза, горох, шпроты, сельдь.
Как утверждает автор, все это подарило работникам КРЖЭУП «Сельмашевское», при это в комментариях отмечает: «Говорят, такое впервые за 40 лет».
Видео с распаковкой на непопулярном канале молодой гомельчанки набрало полмиллиона просмотров и более тысячи комментариев пользователей из разных стран. Большинство удивились богатому подарку, а многие не поверили в такую щедрость предприятия. Некоторые написали, какие им достались подарки:
«Нам деньгами дали, и мы можем купить за них только палку колбасы».
«А нам только по 700 грамм конфет, и то почему-то российских, как будто у нас не выпускают своих конфет».
В другом видео пользователь продемонстрировал подарок работникам Гомельского химзавода: это сертификаты на покупки в магазине «Соседи» на общую сумму 330 рублей.
А работники Белорусского металлургического завода в Жлобине массово жалуются на подарки. По их словам, на предприятии выдали только конфеты, причем очень не вкусные.
«Хуже конфет еще не было. Даже шоколадку умудрились дать с начинкой, которую многие не едят», — отметил один из работников.