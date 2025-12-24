закрыть
24 декабря 2025, среда, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где посмотреть святую Мессу на Рождество: список онлайн-трансляций

  • 24.12.2025, 13:32
Где посмотреть святую Мессу на Рождество: список онлайн-трансляций

Трансляции из белорусских костелов.

Первые святые Мессы пройдут в ночь на 25 декабря. В случае болезни и отсутствия возможности прийти в храм верующих приглашают присоединяться через интернет, пишет katolik.life.

Католики отмечают Рождество Христово 25 декабря, а первые праздничные святые Мессы «Пастерки» проходят в костёлах уже вечером 24 декабря. Напомним, посещение служб на Рождество является обязательным для верующих, однако тех, кто не имеет такой возможности или переживает болезнь, многие приходы приглашают к участию в празднике через интернет.

Ниже приводим список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир из костёлов в Беларуси.

Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 24 или на протяжении дня 25 декабря. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.

Кафедральный костел в Минске.

Кафедральный костел в Гродно.

Национальный санктуарий в Будславе.

Приход Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле.

Фарный костел в Лиде.

Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске.

Костел святого Пио в Молодечно.

Санктуарий Божьей Матери Фатимской в Жодино.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта