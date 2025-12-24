Где посмотреть святую Мессу на Рождество: список онлайн-трансляций
Трансляции из белорусских костелов.
Первые святые Мессы пройдут в ночь на 25 декабря. В случае болезни и отсутствия возможности прийти в храм верующих приглашают присоединяться через интернет, пишет katolik.life.
Католики отмечают Рождество Христово 25 декабря, а первые праздничные святые Мессы «Пастерки» проходят в костёлах уже вечером 24 декабря. Напомним, посещение служб на Рождество является обязательным для верующих, однако тех, кто не имеет такой возможности или переживает болезнь, многие приходы приглашают к участию в празднике через интернет.
Ниже приводим список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир из костёлов в Беларуси.
Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 24 или на протяжении дня 25 декабря. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.
Национальный санктуарий в Будславе.
Приход Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле.
Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске.
Костел святого Пио в Молодечно.