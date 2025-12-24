Politico: Европейский урок для США1
24.12.2025
Американцы убедились, что войны в Европе рано или поздно затрагивают и их.
Призывы президента США Дональда Трампа к ослаблению или даже разрушению Европейского союза вызывают тревогу у экспертов. Они отмечают, что Европа без ЕС не станет континентом процветающих «суверенных» государств. Наоборот, исторические противоречия могут вспыхнуть вновь, что приведет к конфликтам, напоминающим ситуацию на Западных Балканах после распада Югославии, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).
Особое беспокойство вызывают ревизионистские амбиции лидеров отдельных стран. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан давно преследует цель восстановления «Великой Венгрии», что может обострить отношения с соседними Румынией, Украиной и Сербией. Сербский президент Александр Вучич, почитающий военного преступника Слободана Милошевича, также может действовать в интересах национальных амбиций. Подобные конфликты ЕС помогает сдерживать, предоставляя единые правила, свободу передвижения и защиту прав меньшинств.
Эксперты напоминают, что европейская интеграция — не бюрократическая прихоть, а продолжение тысячелетней традиции балансирования между культурным и политическим единством и разнообразием. ЕС выполняет функцию, аналогичную прежним союзам и федерациям, таким как Священная Римская империя или Польско-Литовская республика.
История показывает, что попытки США дистанцироваться от Европы или влиять на европейскую политику могут иметь обратный эффект. И в 1917, и в 1941 годах американцы убедились: европейские войны рано или поздно затрагивают и их. Послевоенная поддержка ЕС со стороны США обеспечила миру на континенте долгие десятилетия стабильности и одновременно укрепила позиции Америки как глобальной державы.
Таким образом, разрушение ЕС может обернуться непредсказуемыми последствиями не только для Европы, но и для самих США. Эксперты советуют Вашингтону учитывать уроки истории и поддерживать интеграцию Европы, а не подталкивать к ее дезинтеграции.