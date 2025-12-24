Глава КГБ: В 2020 Протасевич «сливал» силовикам маршруты протестов 8 24.12.2025, 14:32

2,812

Иван Тертель

Тертель похвалил экс-участника проекта NEXTA за работу.

Председатель КГБ Иван Тертель рассказал, какую информацию за рубежом добывал экс-участник проекта NEXTA Роман Протасевич в качестве разведчика, передает БелТА.

— Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца (так бывает в нашей профессии) это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов, — сказал глава КГБ.

В 2020 году силовики ежедневно обсуждали возможные действия участников протестов, в том числе — их маршруты:

— В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем. Поэтому наши правоохранительные органы действовали в тот период достаточно уверенно, знали, как ситуация будет развиваться, — заявил Тертель.

Также глава КГБ заявил, что Протасевич передавал лукашенковским спецслужбам данные о встречах экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого с представителями белорусской оппозиции.

Блогер Роман Протасевич — бывший главный редактор телеграм-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга». Позднее он работал в офисе Светланы Тихановской.

23 мая 2021 года авиалайнер Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair, на котором находился Протасевич, был посажен в Беларуси.

Блогер активно лжесвидетельствовал против белорусских политзаключенных. 31 октября Лукашенко заявил, что Протасевич работал на белорусскую разведку.

Отметим, сайт Charter97.org писал, что Роман Протасевич мог быть агентом или даже офицером белорусских спецслужб.

